Plafonul de impozitare, crescut și pentru pensiile militare. Ciolacu, despre mineri și nevăzători: Îmi asum să rezolv problemele acestor oameni

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat înaintea ședinței de Guvern de miercuri seară că Executivul va aproba plafonul de impozitare și în cazul pensiilor din sistemul național de ordine și siguranță publică. Potrivit lui Ciolacu, de această măsură vor beneficia aproximativ 200.000 de persoane.

”Aprobăm azi majorarea plafonului de impozitare și în cazul pensiilor din sistemul național de ordine și siguranță publică.

Practic, le aducem la același nivel cu celelalte pensii publice, unde deja am legiferat ridicarea plafonului de la 2.000 la 3.000 de lei, începând cu 1 octombrie. Aproximativ 200.000 de români vor beneficia de această nouă măsură, care este un act de echitate socială”, a spus Marcel Ciolacu.

De asemenea, premierul a adăugat că își asumă soluționarea problemelor semnalate de mineri, dar și de persoanele cu dizabilități, în ce privește pensiile.

”Lucrăm acum și la soluționarea problemelor pensionarilor mineri și a celor cu dizabilități. Îmi asum să rezolv problemele acestor oameni. Nu au nicio vină că statul a schimbat de mai multe ori regulile legate de pensionare, din interese de moment. Însă, fiți siguri că voi rezolva prin dialog cu Comisia Europeană, ajungând la o înțelegere corectă, nu prin acțiuni populiste, cu proiecte fantomă depuse acum în Parlament, ce modifică legea asumată anul trecut prin PNRR și votată de toate partidele”, a mai spus Ciolacu.

Premierul, întâlnire cu reprezentanții minerilor și ai nevăzătorilor

Marcel Ciolacu a anunțat, marți seară, la un post TV, că vineri se va întâlni cu reprezentanții minerilor și ai nevăzătorilor, pentru a discuta despre modul în care se recalculează pensiile acestora.

”Am aceste două categorii, vineri mă văd cu ei. (...) Mineri și persoanele cu dizabilități, inclusiv nevăzătorii, care sunt 2.500 de persoane în pensie, în acest moment. Am avut întâlnire cu persoanele cu dizabilități, am înțeles, am pus-o pe ministra Muncii să îmi găsească soluțiile. Normal că o să le comunic împreună cu Comisia și voi rezolva această problemă. Am o întâlnire vineri și cu reprezentanții minerilor”, a declarat premierul, la Antena 3 CNN.

