România își întărește apărarea cu peste 200 de tancuri. Investiție de 7 miliarde de euro

Ministerul Apărării Naționale a solicitat Parlamentului aprobarea pentru a începe „procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare Tanc principal de luptă, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale”, se arată în comunicatul de presă al MApN.

Achiziții de peste 458 milioane de dolari pentru completarea batalionului de tancuri

Prima etapă (faza 2), cu o valoare estimată la 458,2 milioane de dolari fără TVA, se referă la completarea capabilității batalionului de tancuri dotat cu Abrams M1A2 SEPv3.

În cadrul acestei etape, vor fi achiziționate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport, asistență tehnică, transport și instruire.

216 tancuri și 76 de derivate

Cea de-a doua etapă, estimată la 7 miliarde de euro (6,488 miliarde de euro fără TVA), vizează achiziția a 216 tancuri și 76 de derivate, pentru dotarea structurilor de tancuri și infanterie din Forțele Terestre. Aceasta include și suport logistic, echipamente de instruire și antrenament, dar și măsuri de protejare a securității prin cooperare tehnologică și industrială, astfel încât tancurile și subsistemele lor să fie produse și întreținute în țară.

„Programul Tanc principal de luptă face parte din strategia de operaționalizare a capabilităților asumate de România în cadrul proceselor NATO și UE, contribuind la obiectivele Programului privind transformarea Armatei României până în 2040”, se mai arată în precizările ministerului.

54 de tancuri Abrams deja modernizate

Etapa I (faza 1) a început în 2023 și a presupus achiziția a 54 de tancuri Abrams modernizate M1A2 SEPv3 și a 12 derivate pe șasiu de tanc, în uz, din stocul Armatei SUA, printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite, în valoare de peste 1 miliard de dolari. Livrarea completă a echipamentelor este estimată până în anul 2028, au mai adăugat reprezentanții MApN.