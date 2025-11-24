€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan: Dâmbovița este plină de istorie, iar noi trebuie să o respectăm
Data publicării: 14:53 24 Noi 2025

Corneliu Ștefan: Dâmbovița este plină de istorie, iar noi trebuie să o respectăm
Autor: Crişan Andreescu

Manastrea Dealu
 

La Mănăstirea Dealu am marcat 100 de ani de la ridicarea Monumentului Eroilor–un simbol al curajului și devotamentului ofițerilor, profesorilor și elevilor Liceului Militar „Nicolae Filipescu”,a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Dâmbovița este plină de istorie, iar noi trebuie să o respectăm și să nu uităm de unde venim. Ca administrație județeană, avem datoria să păstrăm vie memoria eroilor și să transmitem mai departe povestea lor, să fim recunoscători pentru tot ce au făcut pentru noi.

Fiecare gest pe care îl facem astăzi, oricât de mic sau mare, contribuie la felul cum arată județul nostru și România de mâine. Să învățăm din lecțiile trecutului și să ne gândim întotdeauna că prezentul trebuie să fie demn de sacrificiul înaintașilor.

Faptele noastre duc mai departe onoarea celor care au pus binele țării înaintea vieții lor", a precizat Corneliu Ștefan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Publicat acum 37 minute
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Publicat acum 48 minute
Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao
Publicat acum 48 minute
Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Publicat acum 51 minute
Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 23 ore si 54 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close