Corneliu Ștefan: Dâmbovița este plină de istorie, iar noi trebuie să o respectăm

"Dâmbovița este plină de istorie, iar noi trebuie să o respectăm și să nu uităm de unde venim. Ca administrație județeană, avem datoria să păstrăm vie memoria eroilor și să transmitem mai departe povestea lor, să fim recunoscători pentru tot ce au făcut pentru noi.

Fiecare gest pe care îl facem astăzi, oricât de mic sau mare, contribuie la felul cum arată județul nostru și România de mâine. Să învățăm din lecțiile trecutului și să ne gândim întotdeauna că prezentul trebuie să fie demn de sacrificiul înaintașilor.

Faptele noastre duc mai departe onoarea celor care au pus binele țării înaintea vieții lor", a precizat Corneliu Ștefan.