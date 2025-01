România va primi un nou sistem Patriot, în locul celui donat Ucrainei. Radu Tudor: E chiar mai nou și mai performant decât cele pe care le-a achiziționat deja

Departamentul Apărării din Statele Unite a alocat un contract de 946 de milioane de dolari companiei de armament Raytheon Technologies (RTX) pentru a furniza României sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot, scrie The Defense Post. Termenul de finalizare al contractului este 31 decembrie 2029.

Acordul marchează a treia comandă de sisteme Patriot a Bucureștiului, după achizițiile anterioare din 2017 și 2020, scrie sursa citată.



Cea mai recentă înțelegere acoperă furnizarea de unități Patriot, care includ radare avansate, stații de control și rachete interceptoare. Într-o declarație trimisă The Defense Post, vicepreședintele RTX, Pete Bata, a subliniat că noul contract va permite României să își protejeze mai bine cetățenii și infrastructura critică pe fondul amenințărilor crescânde din regiune.

El a descris investiția continuă a României în sistemele de rachete Patriot drept „o dovadă a dăruirii națiunii de a asigura securitatea colectivă, descurajarea și stabilitatea în întreaga Europă”.



„RTX se angajează să ofere României capacități avansate integrate de apărare antiaeriană și antirachetă”, a adăugat el.



RTX a spus că va colabora cu companiile locale de apărare pentru a asigura un lanț de aprovizionare fără întreruperi pentru sistemele Patriot ale României.

Radu Tudor: Aliații noștri din NATO au făcut un efort financiar comun

Analistul militar Radu Tudor a spus ce înseamnă această decizie pentru România.

"România a donat deja un sistem Patriot către Ucraina, iar aliații noștri din NATO au făcut un efort financiar comun pentru a compensa din punct de vedere financiar România pentru acest sistem donat. Mai multe state NATO și cel mai important dintre ele sunt SUA au alocat sume importante pentru ca România să comande un nou sistem Patriot în locul celui donat Ucrainei. Așadar, România nu rămâne descoperită, România este ajutată de aliații din NATO, aliați care au înțeles nevoile noastre de apărare, aici, în proximitatea războiului declanșat de Rusia pe teritoriului Ucrainei. S-au mișcat mai repede decât anticipam pentru că era o sumă foarte importantă de colectat, câteva sute de milioane de dolari.

România va primi un sistem chiar mai nou și mai performant decât cele pe care le-a achiziționat deja. Vom rămâne așadar cu șapte sisteme Patriot, două sunt deja integrate în sistemul național de comandă și control, al treilea a fost donat Ucraina, iar al patrulea urmează să fie operaționalizat până la mijlocul anului 2025, iar restul vor fi livrate în anii următori. România devine o țară extrem de puternică și de influentă din punct de vedere militar cu sistemele de rachete Patriot, cu sisteme HIMARS, cu comanda dată pentru 32 de avioane F-35 și cu toate elementele de înzestrare care au dus la o premieră de invidiat. România are o execuție bugetară pentru apărare de 2,29% din PIB, ceea ce se apropie foarte mult de angajamentul de 2,5% și se prezintă un etalon în NATO. Așadar, toate sunt vești bune pentru apărarea României și pentru apărarea aliată", a spus Radu Tudor în direct la Antena 3 CNN.

Ce sunt sistemele Patriot

Patriot sau Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target, este un sistem de apărare aeriană cu rază lungă, conceput pentru a contracara amenințări precum rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune, rachetele balistice și alte amenințări aeriene avansate.



Este echipat cu un sistem de ghidare a rachetei și poate primi comenzi de corecție la mijlocul cursei pentru lovituri mai precise.



Cea mai avansată versiune, Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3), are o rază de cuplare maximă de 150 de kilometri și o rază de acțiune a radarului de căutare de 170 de kilometri.

Sistemul s-a dovedit eficient în Ucraina, interceptând cu succes o gamă largă de armament rusesc, inclusiv avioane de luptă Su-34 și rachete hipersonice Kinzhal.



„Patriot este fundamentul apărării aeriene pentru 19 țări, iar sistemul continuă să-și demonstreze eficacitatea împotriva amenințărilor aeriene avansate și a atacurilor masive de raid complexe”, a declarat RTX.

