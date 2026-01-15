Indicele ROBOR a scăzut joi de la 6,01% pe an, de la 6,03% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). O scădere mică, dar, care, în timp, a fost semnificativă. Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit, pentru DCNews, despre acest aspect, cât de important este pentru românii care au credite sau care vor un credit și dacă, în viitor, mai pot apărea riscuri.

Ce înseamnă că scade ROBOR

”ROBOR este media tranzacțiilor făcute de bănci între ele, modul în care, practic, se finanțează una pe alta, atunci când au nevoie să împrumute populația, să dea credite, să ofere această ”marfă financiară” economiei românești. Scăderea indicelui ROBOR și inclusiv a IRCC-ului, se vede acest lucru de la 1 ianuarie 2026, reflectă că există suficientă lichiditate în piață.

Altfel spus, există bani, care așteaptă să fie folosiți de către populație, mediul de afaceri, chiar și de către statul român, în acest început de an. Este o veste bună, care demonstrează că băncile sunt dispuse să acorde împrumuturi, într-o perioadă în care, din păcate, reticența investițională se află în prim plan, atât în ceea ce privește populația, cât și în ce privește mediul de afaceri”, a spus Adrian Negrescu.

Scade rata - un pas înainte

Vezi și- Taxe calculate greșit: Sfatul economistului Adrian Negrescu pentru românii care nu vor să plătească sume exorbitante

”Pentru creditele vechi, un ROBOR mai mic înseamnă, practic, rata pe care o ai de plătit scade cu câteva procente, nu foarte mult, dar este un pas înainte. Sper ca, în următoarele 6 luni, să arate și mai bine, în condițiile în care, dacă va scădea inflația, după cum ne așteptăm, măcar din perspectiva efectului de bază și nu vom mai avea prețul energiei ca principal factor inflaționist.

BNR ar putea da un semnal, dacă va scădea inflația

Deci, dacă va scădea spre 5-6% în orizontul de timp următor, de 4-5 luni, să vedem și Banca Națională că reduc dobânda cheie. Asta înseamnă că ar da semnalul ieftinirii creditelor în România, semnalul că finanțarea bancară în România va deveni mai iefină. Se poate întâmpla acest lucru, doar dacă inflația se va tempera în următoarele luni, coborând și noi la fel cum se întâmplă în toate celelalte țări europene, spre un 4-5%, mai ales în a doua parte a anului”, a mai declarat economistul Adrian Negrescu, pentru DC News.

Vezi și - Deficitul României scade, dar problemele rămân. Adrian Negrescu: Marea provocare începe abia în 2026