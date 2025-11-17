Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist

Președintele Donald Trump a indicat duminică faptul că plănuiește să se întâlnească cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani. Trump a spus că vor "găsi o soluție", cu privire la ce ar putea reprezenta o detensionare a relațiilor între președintele republican și starul politic democrat, care s-au prezentat reciproc ca adversari politici.

Mamdani, catalogat un "comunist"

Luni la rând Trump l-a atacat pe Mamdani, catalogându-l un "comunist" și prezicând ruinarea orașului său natal, New York, dacă socialistul democrat ar fi fost ales. De asemenea, a amenințat că îl va deporta pe Mamdani, care s-a născut în Uganda și a devenit cetățean american naturalizat, și că va retrage fonduri federale din oraș.

Cum a ajuns Mamdani primar al New York-ului

Mamdani a trecut de la statutul de legislator statal necunoscut la cel de vedetă pe rețelele sociale, devenind un simbol al rezistenței împotriva lui Trump în timpul campaniei sale pentru primărie. A făcut campanie pe baza unei serii de politici progresiste și a unui mesaj ferm opus agendei agresive, anti-imigrație, pe care Trump a promovat-o în al doilea său mandat la Casa Albă.

În vârstă de 34 de ani, Mamdani a atras un spectru larg de newyorkezi și l-a învins pe unul dintre greii politici ai orașului, fostul guvernator Andrew Cuomo, cu aproape 9 puncte procentuale.

Nu a fost stabilită o dată pentru întâlnirea Trump - Mamdani

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat a spus că nu a fost stabilită încă o dată pentru o astfel de întâlnire.

"Vrem să vedem ca totul să meargă bine pentru New York", a spus Trump., scre AP.

