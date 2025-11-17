€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
Data actualizării: 09:30 17 Noi 2025 | Data publicării: 09:24 17 Noi 2025

Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
Autor: Andrei Itu

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Donald Trump - Foto: Agerpres / Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 

Deși în campania electorală și chiar după alegeri Donald Trump l-a etichetat pe Zohran Mamdani drept ”comunist” și l-a amenințat cu deportarea, președintele american pare acum să facă un nou pas în direcția schimbării abordării sale.

Președintele Donald Trump a indicat duminică faptul că plănuiește să se întâlnească cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani. Trump a spus că vor "găsi o soluție", cu privire la ce ar putea reprezenta o detensionare a relațiilor între președintele republican și starul politic democrat, care s-au prezentat reciproc ca adversari politici.

Mamdani, catalogat un "comunist"

Luni la rând Trump l-a atacat pe Mamdani, catalogându-l un "comunist" și prezicând ruinarea orașului său natal, New York, dacă socialistul democrat ar fi fost ales. De asemenea, a amenințat că îl va deporta pe Mamdani, care s-a născut în Uganda și a devenit cetățean american naturalizat, și că va retrage fonduri federale din oraș.

Citește și - Legătură neașteptată între New York și fotbalul românesc: Primarul Mamdani e acționar la Real Oviedo unde joacă Horațiu Moldovan

Cum a ajuns Mamdani primar al New York-ului

Mamdani a trecut de la statutul de legislator statal necunoscut la cel de vedetă pe rețelele sociale, devenind un simbol al rezistenței împotriva lui Trump în timpul campaniei sale pentru primărie. A făcut campanie pe baza unei serii de politici progresiste și a unui mesaj ferm opus agendei agresive, anti-imigrație, pe care Trump a promovat-o în al doilea său mandat la Casa Albă.

Citește și - Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair?

În vârstă de 34 de ani, Mamdani a atras un spectru larg de newyorkezi și l-a învins pe unul dintre greii politici ai orașului, fostul guvernator Andrew Cuomo, cu aproape 9 puncte procentuale.

Nu a fost stabilită o dată pentru întâlnirea Trump - Mamdani

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat a spus că nu a fost stabilită încă o dată pentru o astfel de întâlnire.

"Vrem să vedem ca totul să meargă bine pentru New York", a spus Trump., scre AP.

Citește și - Top asemănări izbitoare între Londra și New York, odată cu alegerea lui Mamdani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
Zohran Mamdani
new york
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș
Publicat acum 10 minute
Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Publicat acum 14 minute
Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Publicat acum 14 minute
Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Publicat acum 16 minute
Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close