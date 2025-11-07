€ 5.0860
Data actualizării: 11:40 07 Noi 2025 | Data publicării: 11:36 07 Noi 2025

Legătură neașteptată între New York și fotbalul românesc: Primarul Mamdani e acționar la Real Oviedo unde joacă Horațiu Moldovan
Autor: Andrei Itu

Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair? Sursa Foto: Agerpres
 

Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, deține acțiuni la clubul spaniol de fotbal Real Oviedo, echipă la care evoluează portarul român Horațiu Moldovan.

"Tocmai am cumpărat o acţiune, este posibil să fiu primul acţionar al Real Oviedo cu sediul în Maine?", a scris Zohrann Mamdani, pe atunci în vârstă de 21 de ani, pe reţelele sociale, în noiembrie 2012.

Actualul politician și primar al New York-ului se adresa jurnalistului britanic Sid Lowe, un fan al lui Real Oviedo, care a contribuit la atragerea atenţiei globale, cu privire la supravieţuirea clubului, în urmă cu mai bine de 10 ani.

Vezi și - Trump, contraatac după victoria lui Mamdani în New York: Am pierdut puțină suveranitate

Momentul care a asigurat supraviețuirea clubului Oviedo

În urma majorării de capital realizate la sfârșitul anului 2012, moment care a asigurat supraviețuirea clubului și a deschis calea preluării acestuia de către Grupo Carso, deținut de miliardarul mexican Carlos Slim, suporterii lui Real Oviedo s-au mobilizat exemplar. Inițiativa a determinat peste 40.000 de persoane din 125 de țări să devină acționari ai clubului, printre acestea numărându-se și politicianul socialist declarat câștigător al alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York, desfășurate marți.
 
Vezi și - Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair?

"Apropo, sunt teribil de jenat, nu am răspuns", a glumit joi Lowe, jurnalist la The Guardian şi mare fan al clubului Oviedo, din nordul Spaniei, atunci când a aflat că Mamdani a cumpărat o acţiune la club în anul 2012.

Oviedo este penultima clasată în La Liga, cu 8 puncte acumulate după două victorii şi două remize înregistrate în cele 11 partide jucate la revenirea în prima ligă a fotbalului spaniol, obţinută la finalul sezonului 2024-2025. Real Oviedo se află sub patronatul grupului mexican Pachuca.

Zohran Mamdani, noul primar al New York-ului

Zohran Mamdani s-a născut în Uganda și este membru al Partidului Democrat, musulman şi de ideologie socialistă. El va deveni cel mai tânăr primar al oraşului New York începând din anul 1892, când va prelua mandatul său în luna ianuarie, fiind deja unul dintre rivalii politici ai preşedintelui Donald Trump, notează Agerpres.

Horațiu Moldovan, la Real Oviedo

Horațiu Moldovan (27 de ani) s‑a născut la Cluj‑Napoca, România. El a fost oficial prezentat la Real Oviedo în vara lui 2025. Transferul este sub forma unui împrumut de la Atletico Madrid până la data de 30 iunie 2026, cu opţiune de cumpărare la finalul sezonului. Cota de piaţă a portarului Horațiu Moldovan este estimată la aproximativ 2,2 milioane de euro, citează site-urile de specialitate.

Vezi și - Top asemănări izbitoare între Londra și New York, odată cu alegerea lui Mamdani

