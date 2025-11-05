Trump, contraatac după victoria lui Mamdani în New York: Am pierdut puțină suveranitate

Donald Trump a declarat miercuri că se va "ocupa" de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care preşedintele SUA a spus că subminează "suveranitatea" ţării, relatează AFP și Agerpres.

"Am pierdut puţină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceţi griji", a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani la o conferinţă economică de la Miami, în Florida.

El ameninţase că va reduce finanţarea federală către New York dacă democratul de origine indiană, în vârstă de 34 de ani, primul musulman ales primar al celui mai mare oraş din Statele Unite, ar câştiga scrutinul.