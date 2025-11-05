€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:34 05 Noi 2025 | Data publicării: 21:33 05 Noi 2025

Trump, contraatac după victoria lui Mamdani în New York: Am pierdut puțină suveranitate
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump_86877500 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump spune că s-a „pierdut puțină suveranitate“ prin victoria lui Mamdani în New York.

Donald Trump a declarat miercuri că se va "ocupa" de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care preşedintele SUA a spus că subminează "suveranitatea" ţării, relatează AFP și Agerpres.

"Am pierdut puţină suveranitate aseară la New York, dar ne vom ocupa, nu vă faceţi griji", a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani la o conferinţă economică de la Miami, în Florida.

El ameninţase că va reduce finanţarea federală către New York dacă democratul de origine indiană, în vârstă de 34 de ani, primul musulman ales primar al celui mai mare oraş din Statele Unite, ar câştiga scrutinul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Zohran Mamdani
donald trump
new york
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport
Publicat acum 20 minute
AfD, acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“
Publicat acum 24 minute
Milenialii - o generație obosită și stresată. De ce cancerul lovește tot mai devreme
Publicat acum 28 minute
Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Traian Simionca, primarul cu AI. De la referendumul pentru familie... la războiul cu pixeli indecenți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close