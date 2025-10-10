Rechinul alb care îl face pe „Jaws” să pară doar un peștișor: Cât de mare ar putea deveni acesta?

Contender, un rechin alb de peste 4,2 metri, considerat cel mai mare exemplar masculin înregistrat vreodată, a fost reperat din nou în largul coastelor Canadei. Descoperirea i-a determinat pe cercetători să reanalizeze potențialul său de creștere, iar concluziile sunt uimitoare: monstrul marin ar putea ajunge la aproape 6 metri în următorii ani.

Rechinul botezat Contender este deja o legendă printre cercetătorii marini. Cu o greutate uriașă și o forță colosală, masculul de rechin alb a fost comparat, în glumă, cu creația mecanică a lui Steven Spielberg din filmul Jaws, doar că, în acest caz, „monstrul” este cât se poate de real.

Contender a fost urmărit de ani buni de echipa de experți de la OCEARCH, organizația care monitorizează mișcările rechinilor mari pentru a înțelege mai bine ecosistemul marin. În mod obișnuit, el este observat în largul coastelor nord-americane, însă ultima apariție a avut loc mult mai la nord, aproape de Canada.

„Probabil că e în căutarea unei poutine și a asistenței medicale gratuite”, au glumit cercetătorii, conform Ladbible.

De ce mutarea spre nord îl poate face și mai mare

Potrivit omului de știință Chris Fischer, fondatorul și liderul expediției OCEARCH, deplasarea rechinului spre apele mai reci din nord ar putea fi legată de comportamentul său alimentar și de pregătirea pentru iarnă.

„Doar câteva exemplare au ajuns atât de departe în nord. Un astfel de animal, care își petrece vara și toamna acolo - ce face? Ei bine, în mare parte se pregătește pentru iarnă”, a explicat Fischer.

Se pare că Contender își face rezerve masive de hrană consumând un număr mare de foci, pregătindu-se astfel să migreze ulterior spre sud, în Florida, unde va petrece iarna. Iar această strategie nu este doar bună pentru el, ci și pentru ecosistem.

Cum ajută rechinii albi echilibrul marin

Deși rechinii nu se bucură de o reputație bună în rândul oamenilor, prezența lor joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic. Fischer a explicat că atacurile asupra focilor limitează consumul excesiv de pește din oceane.

„Produsul secundar al presiunii exercitate asupra focilor este foarte bun. Acestea ne păzesc stocurile de pește. Știm că, dacă rechinii albi sunt în fața focilor și exercită presiune asupra lor, acestea mănâncă o pătrime din cantitatea de pește pe zi. Dacă rechinul alb nu este acolo, focile ies și distrug toți peștii”, a declarat cercetătorul.

Astfel, monstrul Contender joacă, fără să știe, rolul unui gardian al apelor nordice, menținând echilibrul delicat al ecosistemului marin.

Ar putea ajunge la 6 metri

Deși are deja între 30 și 35 de ani, Fischer crede că rechinul nu a ajuns încă la dimensiunea sa maximă. Potrivit estimărilor sale, Contender ar putea continua să crească până la 6 metri, o lungime demnă de o creatură preistorică.

„Va fi foarte interesant să-l urmărim pe Contender anul acesta. Vreau să știu unde va fi în martie 2026, în aprilie 2026. Cred că ar putea fi un indiciu masiv pentru a identifica unde se împerechează”, a spus cercetătorul.

Acest studiu ar putea oferi informații valoroase despre zonele de reproducere ale rechinilor albi, date extrem de rare și dificil de obținut.

De ce are nevoie de hrană constantă

Mutarea spre Canada nu este doar o aventură pentru rechin, ci și o strategie de supraviețuire. În apele reci, Contender are nevoie de o sursă abundentă de hrană pentru a-și menține temperatura corporală.

„Rechinii albi au capacitatea de a se încălzi și de a fi în apă rece, dar trebuie să aibă multă hrană. Ca și caii iarna, atât timp cât au hrană, sunt bine. Dacă rămân fără hrană, îngheață foarte repede”, a explicat Fischer.

Pentru moment, Contender rămâne unul dintre cei mai importanți subiecți de studiu ai OCEARCH, iar fiecare apariție a sa stârnește curiozitate și admirație.

Dacă prognozele lui Fischer se adeveresc, peste câțiva ani omenirea ar putea fi martoră la apariția unui rechin alb de 6 metri, un colos care ar depăși orice record masculin cunoscut până acum.