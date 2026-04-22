DCNews Stiri Lufthansa reduce 20.000 de zboruri din cauza creșterii prețului la kerosen. Și șeful Ryanair vine cu un avertisment
Data actualizării: 09:57 22 Apr 2026 | Data publicării: 09:55 22 Apr 2026

Lufthansa reduce 20.000 de zboruri din cauza creșterii prețului la kerosen. Și șeful Ryanair vine cu un avertisment
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion Lufthansa Există riscul ca aprovizionarea cu kerosen să fie întreruptă începând cu luna mai, avertizează șeful Ryanair. Sursa foto: Agerpres

Lufthansa anunță că reduce 20.000 de zboruri pe fondul creşterii costurilor combustibilului pentru avioane.

Lufthansa a anunțat că 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate din programul său în această vară, din cauza costului tot mai mare al combustibilului pentru avioane, pentru a face economii, scrie Sky News.

Cele mai multe reduceri provin din închiderea flotei CityLine, care generează pierderi, și din retragerea celor 27 de aeronave ale sale.

Compania a dat vina pe costul combustibilului pentru avioane, despre care a afirmat că s-a dublat, precum și pe conflictele de muncă cu angajații săi.

Majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu cheltuieli în creștere, deoarece aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne în mare parte întreruptă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Consumatorii resimt, de asemenea, presiunea, prețurile biletelor începând să înregistreze creșteri semnificative.

Avertismentul șefului Ryanair

Șeful Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru Sky News luna aceasta că există riscul ca aprovizionarea cu combustibil să fie întreruptă începând cu luna mai dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

El a spus că prețurile petrolului fac parte din „ramificațiile mai largi”, dar „preocuparea mai imediată” o reprezintă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a declarat, de asemenea, pentru Associated Press săptămâna trecută că Europa mai are „poate șase săptămâni de combustibil pentru avioane”.

Lufthansa susține că cele 20.000 de zboruri anulate vor economisi 40.000 de tone de combustibil pentru avioane

Într-un comunicat emis marți, Lufthansa a declarat că cele 20.000 de zboruri anulate vor economisi 40.000 de tone de combustibil pentru avioane în perioada până în octombrie – adăugând că reducerile au reprezentat doar 1% din „kilometrii de locuri disponibili”.

Compania a declarat că își consolidează rețeaua europeană și că rutele neprofitabile din hub-urile sale din Frankfurt și München sunt eliminate, în timp ce rutele existente din Zurich, Bruxelles și Viena sunt extinse.

În plus, transportatorul aerian german a declarat că pasagerii vor putea în continuare accesa rețeaua sa globală de rute și conexiunile pe distanțe lungi. Totuși, capacitatea Lufthansa pe distanțe lungi se va reduce la sfârșitul verii, când va pierde șase avioane intercontinentale.

Două avioane Boeing 747 emblematice vor fi imobilizate la sol pentru iarnă, înainte de fi retrase definitiv în 2027. Patru avioane Airbus A340-600 se retrag, de asemenea, definitiv, în octombrie.

