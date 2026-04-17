€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Stiri Dezechilibru alarmant pe piața muncii: 10 salariați susțin 14 pensionari, în unele județe. Manole: Este cât se poate de clar că există un deficit
Data publicării: 21:52 17 Apr 2026

Dezechilibru alarmant pe piața muncii: 10 salariați susțin 14 pensionari, în unele județe. Manole: Este cât se poate de clar că există un deficit
Autor: Tiberiu Vasile

pensii 2026 pensionari Există o presiune tot mai mare pe sistemul public de pensii. Sursa foto: Agerpres

Dezechilibrul dintre salariați și pensionari rămâne ridicat în România, în timp ce Ministerul Muncii lucrează la proiecte pentru tineri care vizează integrarea a peste 28.000 de persoane pe piața muncii.

În România se menține un dezechilibru semnificativ între populația activă și numărul de pensionari, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe sistemul public de pensii. Datele recente evidențiază diferențe importante între județe: în unele zone, aproximativ 10 salariați susțin 9 pensionari, în timp ce în altele situația este considerabil mai tensionată, cum este cazul județelor Vaslui și Teleorman, unde raportul ajunge la 10 salariați la 14 pensionari.

În acest context, autoritățile pun accent pe măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, precum și pe reducerea muncii nedeclarate, în încercarea de a echilibra piața muncii și de a susține sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen lung. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat, într-o intervenție la România TV, că sunt în derulare două proiecte importante dedicate tinerilor, alături de alte măsuri menite să contribuie la echilibrarea situației și la generarea de noi locuri de muncă.

Florin Manole: Două ingrediente cheie pentru o piață a muncii mai bună, o colectare mai bună și un echilibru corect între salariați și pensionari

„Sigur, este cât se poate de clar că există un deficit și că e și o preocupare pentru echilibrarea situației. Vreau să vă spun că și acum avem în Ministerul Muncii abia demarate două proiecte importante pentru angajarea de oameni noi în economie, nu la stat. Avem, de exemplu, un proiect pentru primul loc de muncă pentru tineri, care este în valoare de 170 de milioane de euro și va ajuta peste 28.000 de tineri să intre în piața muncii, să devină salariați și, deci, cotizanți la sistemul de asigurări sociale. Dincolo de genul acesta de proiecte de subvenționare a noilor locuri de muncă prin fonduri europene, avem nevoie de o Inspecție a Muncii care să identifice, și face asta deja într-o bună măsură, dar mereu este loc de mai bine la toată lumea, munca la negru.

Munca la negru înseamnă muncitori, oameni care sunt la muncă, dar pentru care nu se plătesc taxe, pentru că unii dintre angajatori preferă să fenteze legea. Am avut și cazuri, în București de exemplu, de 500 de oameni la lucru care nu erau angajați legal într-o singură firmă. Deci, dacă pe de o parte susținem noi locuri de muncă pentru tineri și, pe de altă parte, prin Inspecția Muncii, mai multe cazuri de ilegalități pe care să le sancționăm și să le corectăm, atunci avem două ingrediente cheie pentru o piață a muncii mai bună, o colectare mai bună și un echilibru corect între salariați și pensionari”, a explicat Florin Manole.

CITEȘTE ȘI: Casele de pensii, în proces de comasare. Ministrul Muncii, anunț pentru pensionari: Este extrem de important de precizat
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin manole
ministerul muncii
salarii
pensii
tineri
locuri de munca
piata muncii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Viviana Barna, eleva din Timișoara, care a uimit jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase: Ai nebunie în privire!
Publicat acum 10 minute
Marea problemă din Orientul Mijlociu care va dăinui și după pace. Gen. (r) Dan Grecu: Este mult mai stringentă
Publicat acum 28 minute
Ce pedeapsă ar putea primi barbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Comisar șef: În general tinerii fac asta
Publicat acum 53 minute
Ucraina vrea negocieri directe Zelenski–Putin în Turcia, cu Trump și Erdogan la masă
Publicat acum 56 minute
FC Argeș - CFR Cluj, rezultat decis în prelungirile partidei. Daniel Pancu visează la titlu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 10 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 10 ore si 59 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 23 ore si 16 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 13 ore si 3 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 5 ore si 4 minute
UDMR, decizie crucială privind guvernarea. Mandatul primit de Kelemen Hunor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close