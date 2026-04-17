Dezechilibru alarmant pe piața muncii: 10 salariați susțin 14 pensionari, în unele județe. Manole: Este cât se poate de clar că există un deficit

În România se menține un dezechilibru semnificativ între populația activă și numărul de pensionari, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe sistemul public de pensii. Datele recente evidențiază diferențe importante între județe: în unele zone, aproximativ 10 salariați susțin 9 pensionari, în timp ce în altele situația este considerabil mai tensionată, cum este cazul județelor Vaslui și Teleorman, unde raportul ajunge la 10 salariați la 14 pensionari.

În acest context, autoritățile pun accent pe măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, în special în rândul tinerilor, precum și pe reducerea muncii nedeclarate, în încercarea de a echilibra piața muncii și de a susține sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen lung. Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat, într-o intervenție la România TV, că sunt în derulare două proiecte importante dedicate tinerilor, alături de alte măsuri menite să contribuie la echilibrarea situației și la generarea de noi locuri de muncă.

Florin Manole: Două ingrediente cheie pentru o piață a muncii mai bună, o colectare mai bună și un echilibru corect între salariați și pensionari

„Sigur, este cât se poate de clar că există un deficit și că e și o preocupare pentru echilibrarea situației. Vreau să vă spun că și acum avem în Ministerul Muncii abia demarate două proiecte importante pentru angajarea de oameni noi în economie, nu la stat. Avem, de exemplu, un proiect pentru primul loc de muncă pentru tineri, care este în valoare de 170 de milioane de euro și va ajuta peste 28.000 de tineri să intre în piața muncii, să devină salariați și, deci, cotizanți la sistemul de asigurări sociale. Dincolo de genul acesta de proiecte de subvenționare a noilor locuri de muncă prin fonduri europene, avem nevoie de o Inspecție a Muncii care să identifice, și face asta deja într-o bună măsură, dar mereu este loc de mai bine la toată lumea, munca la negru.

Munca la negru înseamnă muncitori, oameni care sunt la muncă, dar pentru care nu se plătesc taxe, pentru că unii dintre angajatori preferă să fenteze legea. Am avut și cazuri, în București de exemplu, de 500 de oameni la lucru care nu erau angajați legal într-o singură firmă. Deci, dacă pe de o parte susținem noi locuri de muncă pentru tineri și, pe de altă parte, prin Inspecția Muncii, mai multe cazuri de ilegalități pe care să le sancționăm și să le corectăm, atunci avem două ingrediente cheie pentru o piață a muncii mai bună, o colectare mai bună și un echilibru corect între salariați și pensionari”, a explicat Florin Manole.

