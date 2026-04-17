Casele de pensii, în proces de comasare. Ministrul Muncii, anunț pentru pensionari: Este extrem de important de precizat
Data actualizării: 21:27 17 Apr 2026 | Data publicării: 21:27 17 Apr 2026

Casele de pensii, în proces de comasare. Ministrul Muncii, anunț pentru pensionari: Este extrem de important de precizat
Autor: Tiberiu Vasile

florin manole ministrul muncii Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Se anunță o reorganizare amplă la nivelul Ministerului Muncii, care presupune comasarea unor agenții și reducerea numărului de funcții de conducere.

Se anunță schimbări importante în structura caselor de pensii și a instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii, în contextul unei reorganizări administrative. Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat într-o intervenție la România TV că procesul vizează comasarea unor agenții și reducerea numărului de funcții de conducere, fără a afecta serviciile oferite pensionarilor sau altor beneficiari ai sistemului.

Florin Manole: Reorganizarea nu are ca scop să dăm pe nimeni afară din instituțiile din Ministerul Muncii

„Facem, într-adevăr, prima reorganizare după foarte mulți ani în Ministerul Muncii, în sensul în care noi astăzi avem în fiecare județi 4 agenții, Casa de Pensii, ITM, Agenția de Inspecție și plăți sociale și AJOFM-urile. În loc de 4 vom avea două. E vorba de o comasare, de o reducere la jumătate a numărului de șefi, însă, extrem de important de precizat este că niciun serviciu public, nici pentru pensionari, nici pentru șomeri, nici pentru asistența socială, în niciun fel nu va fi afectat.

Casele de Pensii, ca să ne referim punctual, vor funcționa în continuare fără niciun fel de sincopă. Este vorba despre un proiect care este pus în transparență. Până o să devină concret mai trece niște timp, urmează niște etape procedurale, nu e de pe o zi pe alta, dar, încă odată nimeni nu va fi afectat în niciun fel. Mai mult, ultimul lucru pe care vreau să-l precizez, reorganizarea nu are ca scop să dăm pe nimeni afară din instituțiile din Ministerul Muncii. O să reducem numărul de șefi, facem comasarea, dar nu lăsăm pe nimeni pe drumuri”, a explicat Florin Manole.

