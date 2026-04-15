€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Ministerul Finanțelor aprobă bilete de tratament balnear 2026: Fonduri de 410 milioane lei
Data publicării: 18:49 15 Apr 2026

Ministerul Finanțelor aprobă bilete de tratament balnear 2026: Fonduri de 410 milioane lei
Autor: Tiberiu Vasile

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Ministerul Finanțelor a avizat proiectul privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, cu un buget total de 410 milioane lei, care va permite emiterea a până la 50.896 de bilete.

Ministerul Finanţelor a avizat proiectul privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru 2026, derulate prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, cu un buget total de 410 milioane lei.

"Ministerul Finanţelor susţine toate măsurile care au un impact direct asupra sănătăţii şi calităţii vieţii cetăţenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect şi ne menţinem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiţii de responsabilitate şi transparenţă. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiţie în sănătatea oamenilor şi în capacitatea lor de a rămâne activi. În acelaşi timp, contribuim la susţinerea unui sector economic important pentru România", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un comunicat.

50.896 de bilete de tratament balnear

Proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Finanţelor în data de 31 martie 2026, pentru analiză şi avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în conformitate cu procedurile legale aplicabile. Procesul de avizare a fost realizat cu respectarea tuturor etapelor de analiză tehnico-economică şi bugetară, în cadrul circuitului decizional.

Prin acest proiect de hotărâre se asigură, pentru anul 2026: un buget total de 410.000.000 lei, alocat din bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială - Ajutoare sociale în natură"; până la 50.896 de bilete de tratament balnear, repartizate în maximum 16 serii, în unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice; posibilitatea suplimentării numărului de bilete prin contracte subsecvente încheiate cu alte unităţi de profil, în limita fondurilor aprobate; acordarea unui procent de maximum 15% din totalul biletelor în mod gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale legilor cu caracter reparatoriu.

Măsura se adresează asiguraţilor şi pensionarilor sistemului public de pensii şi contribuie atât la îmbunătăţirea stării de sănătate a beneficiarilor, cât şi la susţinerea activităţii unităţilor de tratament balnear şi a operatorilor economici din domeniu.

"Ministerul Finanţelor îşi reafirmă sprijinul pentru politicile publice care promovează protecţia socială"

"Ministerul Finanţelor îşi reafirmă sprijinul pentru politicile publice care promovează protecţia socială, echitatea şi accesul la servicii esenţiale pentru cetăţeni şi subliniază că procedura de avizare a fost realizată cu celeritate, în spiritul colaborării interinstituţionale, astfel încât proiectul să poată intra în circuitul decizional guvernamental fără întârzieri care ar fi putut afecta beneficiarii acestei prestaţii sociale", se arată în comunicat.

Totodată, MF precizează că ritmul de avizare nu depinde exclusiv de momentul transmiterii documentaţiei, ci de calitatea şi completitudinea acesteia, iar în acest caz avizul a fost acordat după transmiterea completărilor solicitate, ultima solicitare fiind formulată la începutul lunii aprilie 2026, conform Agerpres. 

La o zi după apelul public al ministrului Muncii, Florin Manole, care a cerut în mod explicit Ministerului Finanțelor să deblocheze aprobarea proiectului privind biletele de tratament balnear, Finanțele au dat avizul necesar pentru 2026. Manole a atras atenția, într-o intervenție la România TV, că proiectul este întârziat neobișnuit de mult, deși bugetul este deja prevăzut și măsura este una recurentă, esențială pentru sute de mii de pensionari. Ministerul Finanțelor a reacționat rapid, acordând aprobarea în ziua următoare și deblocând astfel procedura pentru implementarea programului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul finantelor
alexandru nazare
pensionari
casa nationala de sanatate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close