Analiștii Negrescu și Georgescu se contrazic din nou: "Actuala criză politică, o mare oportunitate de relansare economică"
Data actualizării: 10:19 21 Apr 2026 | Data publicării: 10:18 21 Apr 2026

Analiștii Negrescu și Georgescu se contrazic din nou: "Actuala criză politică, o mare oportunitate de relansare economică"
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani, pensie Analiștii economici Adrian Negrescu și Radu Georgescu au păreri diferite despre efectele crizei politice. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

După ce ieri PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan, principala întrebare e ce efecte va avea această instabilitate politică asupra cetățenilor, mai ales din punct de vedere economic. Părerile analiștilor sunt împărțite.

În timp ce ieri analistul economic Adrian Negrescu avertizase că perioada de instabilitate politică în care intrăm riscă să se traducă într-un adevărat seppuku economic, cu efecte asupra cursului valutar, burselor, costurilor de finanțare și investițiilor, într-o perioadă în care economia mondială trece prin cea mai gravă criză din ultimii aproape 20 de ani, analistul financiar Radu Georgescu pare să fie de altă părere. Acesta a susținut, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că această criză politică poate fi "o oportunitate mare de relansare economica pentru România"

"Actuala criză politică poate să fie o oportunitate mare de relansare economică pentru România. Îți voi explica de ce. În primul rând, pentru a evita comentariile cu înjurături, iți spun că am zero interes pentru politică. Nu simpatizez niciun partid. Acest lucru îmi permite să văd lucrurile din perspectiva neutră. (...) Actualul Guvern a făcut foarte multe greșeli economice. A făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal: creșteri de taxe, creșterea birocrației pentru firme etc. În orice carte de economie scrie că nu trebuie să crești taxele când economia este în scădere.

Radu Georgescu: Îți explic ce aș face eu din punct de vedere economic

În 2026 ,economia și consumul s-au prăbușit. Evident, economia României nu este în direcția cea bună. (...) Îți explic ce aș face eu din punct de vedere economic. Cine știe, poate citește vreun politician.

  1. Aș anula toate creșterile de taxe din ultimele 10 luni 
  • Aș reveni la TVA de 19 % 
  • Aș elimina creșterile de taxe locale 

Acest lucru va reporni economia și consumul. Inflația va scădea accelerat. Va fi o gură de oxigen pentru populație și firme. Mai jos iți spun de unde aș lua banii

2. Reducerea salariilor bugetarilor cu 15%

Conform INS, salariile nete din sectorul bugetar sunt mai mari cu 7% comparat cu salariile din sectorul privat. Aș lua datele de la ITM cu toate codurile din Clasificarea Ocupațiilor. Aș reduce salariile bugetarilor cu 15% față de media salariilor la nivel național, pe fiecare cod. După 10 luni de discuții inutile, salariile bugetarilor au scăzut în 2026 doar cu 3% față de 2025. În România, totalul salariilor în 2025 au fost de 167 miliarde lei De aici s-ar face o economie de 25 miliarde lei. Oamenii vor fi mulțumiți, deoarece actualul Guvern vrea să reducă numărul de angajați. Decât să nu ai niciun venit, mai bine ți se reduce salariul cu 15%.

3. Reducerea tuturor cheltuielilor statului cu 10%

În 2025 statul a cheltuit 100 miliarde lei pe cheltuieli operaționale: consumabile, utilități, reparații etc. Având în vedere că este criză economică și firmele se luptă pentru a găsi clienți, aș face un plan de renegociere pentru toate cheltuielile. De aici s-ar face o economie de 10 miliarde lei.

 După 10 luni de discuții inutile, cheltuielile operaționale au scăzut în 2026 doar cu 2%, comparat cu 2025.

4. Aș reduce impozitul pe venit

Este posibil după aceste reduceri de cheltuieli, să poți să reduci impozitul pe venit. Acest lucru ar fi o doză energizantă pentru populație și firme. Concluzii: Putem să trecem peste această criză doar dacă facem lucrurile în mod inteligent. Sunt soluții economice, doar trebuie să gândim un pic și să trecem la treaba", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

acest articol reprezintă o opinie
