Analistul financiar Radu Georgescu îl contrazice pe Adrian Negrescu, în privința scăderii deficitului: Mă sperie lipsa de logică!

În timp ce economistul Adrian Negrescu s-a declarat optimist în legătură cu evoluțiile din economie, subliniind faptul că "ultima execuție bugetară anunță un deficit nominal de 14,23 miliarde de lei, adică 0,70% din Produsul Intern Brut (PIB)", după ce în 2025, "gaura din buget era dublă, ajungând la 30,24 miliarde de lei, adică un procent alarmant de 1,58% din PIB", analistul financiar Radu Georgescu vine cu o cu totul altă concluzie.

Acesta i-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe cei care "se bucură că scade deficitul bugetar în România" pentru că banii nu ar veni din creșterea economică, ci din buzunarul oamenilor, "din inflația generată de creșterile de taxe din ultimele 8 luni".

"Pe mine mă sperie lipsa de logica, în general. Și lipsa de logică economică, în special. Văd oameni care se bucura că scade deficitul bugetar în Romania. Probabil 99,99% dintre acești fericiți nici macar nu au dechis documentul cu ultima execuție bugetară, cea din luna februarie 2026. Dacă înțelegi date financiare, vei observa imediat de unde vine aceasta scădere de deficit bugetar. Iți explic mai jos:

Prețurile au crescut foarte mult în România

România are cea mai mare inflație din Europa. În 2026 statul a avut cea mai mare creștere de venituri din TVA. Guvernul a încasat cu 4 miliarde lei mai mult din TVA, comparat cu 2025. Ura! Dar stai un pic. Să gândim. Nu este greu. Acești bani nu vin din cer. Vin din portofelul tău. Acești bani nu vin din creștere economică. Oamenii nu au avut mai mulți bani și au cumpărat mai mult. Chiar Guvernul (INS-ul) ne spune - consumul s-a prăbușit în 2026, iar România este în recesiune economică.

Păi atunci de unde vin acești bani? Acești bani suplimentari vin din inflația generată de creșterile de taxe din ultimele 8 luni. România, în martie 2026, are cea mai mare inflație din Europa. Mai ai un pic de răbdare. Dacă te uiți la execuția bugetară din februarie, vei vedea că încasările din accize au scăzut. Ups, deși Guvernul a crescut valoarea accizelor de la 1 ianuarie 2026. Pentru cei care nu știu, TVA-ul se aplică la preț. Acciza se aplică la volumul vândut. Pe romănește, în 2026 în România se vând mai puține mărfuri, dar la prețuri mult mai mari față de 2025. Uraa! Avem cea mai mare inflație din Europa! Hai să ne bucuram pentru acest lucru.

Guvernul, în 2026, a scăzut puternic investițiile în economie

Știi unde Guvernul a avut cea mai mare scădere a cheltuielilor? La investiții. Ups, asta nu cred că au auzit-o fericiții din România. Investițiile (cheltuielile de capital) în 2026 au scăzut cu 3 miliarde, comparat cu aceeași perioada din 2025. Adică scădere de 47% față de 2025. Uraa! Guvernul a redus în 2026 cheltuielile de investiții cu 47%. Hai să ne bucurăm pentru acest lucru.

Nu vede nimeni minunea economică făcută de Guvern

În ultimele 3 săptămâni, Guvernul a cerut de 8 ori bani de la bănci. A primit o singură dată un împrumut doar pe 12 luni. Vineri, Guvernul a încercat să se împrumute pe o perioadă mai mare de timp, 35 de luni. Nu a luat niciun leu de la bănci. Bonus, Guvernul României plătește în martie 2026 cele mai mari dobânzi la credite dintre țările din Europa. Mai mari chiar decât țări care sunt în Junk: Serbia, Albania, Bosnia etc.

Dacă situația economică ar fi fost grozavă în România, așa cum se bucură unii, băncile s-ar fi bătut să împrumute Guvernul României, iar Guvernul României plătea dobânzi mult mai mici la credite.

Pe mine mă sperie lipsa de logică, în general, și lipsa de logică economică, în special. Să te bucuri că a scăzut deficitul bugetar, fară să înțelegi de unde vine această scădere, să te bucuri că acest lucru prăbușește economia, este ca și cum ești dat afară de la locul de muncă. Că ramâi fără bani, că nu mai poți să cumperi mâncare pentru familie, dar ești fericit că reduci risipa alimentară la nivel mondial. În Romania atât s-a putut", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.