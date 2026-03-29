€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Analistul financiar Radu Georgescu îl contrazice pe Adrian Negrescu, în privința scăderii deficitului: Mă sperie lipsa de logică!
Data publicării: 13:53 29 Mar 2026

Analistul financiar Radu Georgescu îl contrazice pe Adrian Negrescu, în privința scăderii deficitului: Mă sperie lipsa de logică!
Autor: Doinița Manic

imagine cu bani, lei romanesti Radu Georgescu și Adrian Negrescu au păreri diferite despre evoluțiile din economie. Foto: Agerpres

Analistul financiar Radu Georgescu spune că scăderea deficitului bugetar, observată în urma ultimei execuții bugetare, nu este un motiv de bucurie, din contră.

În timp ce economistul Adrian Negrescu s-a declarat optimist în legătură cu evoluțiile din economie, subliniind faptul că "ultima execuție bugetară anunță un deficit nominal de 14,23 miliarde de lei, adică 0,70% din Produsul Intern Brut (PIB)", după ce în 2025, "gaura din buget era dublă, ajungând la 30,24 miliarde de lei, adică un procent alarmant de 1,58% din PIB", analistul financiar Radu Georgescu vine cu o cu totul altă concluzie.

Acesta i-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe cei care "se bucură că scade deficitul bugetar în România" pentru că banii nu ar veni din creșterea economică, ci din buzunarul oamenilor, "din inflația generată de creșterile de taxe din ultimele 8 luni".

"Pe mine mă sperie lipsa de logica, în general. Și lipsa de logică economică, în special. Văd oameni care se bucura că scade deficitul bugetar în Romania. Probabil 99,99% dintre acești fericiți nici macar nu au dechis documentul cu ultima execuție bugetară, cea din luna februarie 2026. Dacă înțelegi date financiare, vei observa imediat de unde vine aceasta scădere de deficit bugetar. Iți explic mai jos:

  • Prețurile au crescut foarte mult în România 

România are cea mai mare inflație din Europa. În 2026 statul a avut cea mai mare creștere de venituri din TVA. Guvernul a încasat cu 4 miliarde lei mai mult din TVA, comparat cu 2025. Ura! Dar stai un pic. Să gândim. Nu este greu. Acești bani nu vin din cer. Vin din portofelul tău. Acești bani nu vin din creștere economică. Oamenii nu au avut mai mulți bani și au cumpărat mai mult. Chiar Guvernul (INS-ul) ne spune - consumul s-a prăbușit în 2026, iar România este în recesiune economică.

Păi atunci de unde vin acești bani? Acești bani suplimentari vin din inflația generată de creșterile de taxe din ultimele 8 luni. România, în martie 2026, are cea mai mare inflație din Europa. Mai ai un pic de răbdare. Dacă te uiți la execuția bugetară din februarie, vei vedea că încasările din accize au scăzut. Ups, deși Guvernul a crescut valoarea accizelor de la 1 ianuarie 2026. Pentru cei care nu știu, TVA-ul se aplică la preț. Acciza se aplică la volumul vândut. Pe romănește, în 2026 în România se vând mai puține mărfuri, dar la prețuri mult mai mari față de 2025. Uraa! Avem cea mai mare inflație din Europa! Hai să ne bucuram pentru acest lucru.

  • Guvernul, în 2026, a scăzut puternic investițiile în economie

Știi unde Guvernul a avut cea mai mare scădere a cheltuielilor? La investiții. Ups, asta nu cred că au auzit-o fericiții din România. Investițiile (cheltuielile de capital) în 2026 au scăzut cu 3 miliarde, comparat cu aceeași perioada din 2025. Adică scădere de 47% față de 2025. Uraa! Guvernul a redus în 2026 cheltuielile de investiții cu 47%. Hai să ne bucurăm pentru acest lucru.

  • Nu vede nimeni minunea economică făcută de Guvern

În ultimele 3 săptămâni, Guvernul a cerut de 8 ori bani de la bănci. A primit o singură dată un împrumut doar pe 12 luni. Vineri, Guvernul a încercat să se împrumute pe o perioadă mai mare de timp, 35 de luni. Nu a luat niciun leu de la bănci. Bonus, Guvernul României plătește în martie 2026 cele mai mari dobânzi la credite dintre țările din Europa. Mai mari chiar decât țări care sunt în Junk: Serbia, Albania, Bosnia etc.

Dacă situația economică ar fi fost grozavă în România, așa cum se bucură unii, băncile s-ar fi bătut să împrumute Guvernul României, iar Guvernul României plătea dobânzi mult mai mici la credite.

Pe mine mă sperie lipsa de logică, în general, și lipsa de logică economică, în special. Să te bucuri că a scăzut deficitul bugetar, fară să înțelegi de unde vine această scădere, să te bucuri că acest lucru prăbușește economia, este ca și cum ești dat afară de la locul de muncă. Că ramâi fără bani, că nu mai poți să cumperi mâncare pentru familie, dar ești fericit că reduci risipa alimentară la nivel mondial. În Romania atât s-a putut", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Radu Georgescu
adrian negrescu
deficit bugetar
executia bugetara
taxe
tva
economisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Analistul financiar Radu Georgescu îl contrazice pe Adrian Negrescu, în privința scăderii deficitului: Mă sperie lipsa de logică!
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Mircea Lucescu a suferit un preinfarct (Surse DC News). Starea de sănătate a selecționerului României
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență, după ce a leșinat în timpul cantonamentului de la Mogoşoaia. UPDATE: Spitalul Universitar, precizări
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Şapte răniţi într-un accident rutier produs în Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 30. Amenințare la adresa campusurilor universitare. Rebelii houthi din Yemen au lansat o nouă rachetă spre Israel
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Rebelii Houthi au intrat în război în Orient iar situația se complică. Tot ce trebuie să știi despre gruparea teroristă Houthi, un alt „braț înarmat al Iranului”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close