Planul de listare a companiilor de stat adâncește conflictul din coaliție. Bogdan Chirieac: Crudul adevăr despre statul român

În centrul tensiunilor politice de la București se află, în aceste zile, un subiect cu miză economică majoră: listarea la bursă a unor companii de stat. Ideea, anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu ca parte a unui plan mai amplu de reformă, vine pe fondul unor pierderi semnificative acumulate în sectorul public și al presiunilor asumate de România prin PNRR și în procesul de aderare la OCDE. Potrivit datelor oficiale, multe dintre cele peste 1.500 de companii de stat sunt ineficiente sau chiar inactive, generând pierderi de ordinul miliardelor de lei, ceea ce alimentează argumentul necesității unei restructurări profunde, inclusiv prin deschiderea către capital privat.

Explicațiile oferite ulterior de premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Radio România Actualități, au încercat să tempereze temerile publice, insistând că nu este vorba despre „vânzarea” companiilor, ci despre cedarea unor pachete minoritare pentru a crește eficiența și responsabilitatea managerială. Cu toate acestea, tema a declanșat o ruptură politică vizibilă: PNL și USR susțin măsura ca instrument de modernizare economică, în timp ce PSD o respinge categoric, invocând riscuri legate de securitatea națională și acuzând lipsa consultării în Coaliție. Social-democrații consideră că listarea unor companii profitabile ar reprezenta „un act de sfidare la adresa românilor”, mai ales într-un context economic și energetic extrem de volatil și fragil.

Pe acest fond, dezbaterea capătă o dimensiune critică pentru stabilitatea guvernării, existând deja multe alte semnale că alianța ar putea ceda sub presiunea divergențelor dintre PSD și PNL-USR. În același timp, numeroase voci din mediul politic și din spațiul public ridică o întrebare: cum se justifică și includerea unor companii din energie într-un astfel de proces, în condițiile unei crize energetice globale? Criticii măsurii subliniază că statul riscă să renunțe la surse importante de venit, în condițiile în care aceste companii generează anual profituri de sute de milioane de euro, iar, odată cu cedarea unor participații, dividendele încasate de stat ar scădea inevitabil.

În acest context tensionat, analistul Bogdan Chirieac a intervenit în dezbatere, formulând o serie de întrebări-cheie legate de oportunitatea momentului, transparența deciziei și beneficiarii reali ai unei eventuale listări.

„Profiturile acelea sunt insuficiente. Cineva s-a uitat de ce OMV Petrom are profit, el concesionând și pe tot petrolul și gazele țării? Are 2% față de ceilalți care au 47%, 20%, 30%. Cum se întâmplă? Cumva profitul se scoate în afara țării? E doar o întrebare de pus, la care statul ar trebui să răspundă. OMV-ul este elita managementului în România. Totuși, declară doar 2% profit în România, pentru că statul român e slab și nu-și urmărește interesul și profitul. Dar asta cu companiile din energie e de discutat. Ar trebui să se stea la masă, iar oameni avizați să explice de ce nu trebuie făcut așa și de ce trebuie făcut altfel. Eu nu văd ce rău ar putea să se întâmple dacă privatizezi Aeroportul Otopeni. Mai jos decât Aeroportul Otopeni nu se poate și nu o spun cu bucurie.

În mod normal, astfel de discuții s-ar purta în momentul în care ți-ai pune următoarele întrebări: statul ce are ca strategie? Cum gândește statul pe următorii 20, 50, 100 de ani? Ce mari direcții și-a luat, pe care vrea să le îndeplinească?

Statul român nu are nicio strategie. Acesta este crudul adevăr. Altă întrebare simplă e la ce companii merită să facem și la care nu merită să facem? Cât de jos te mai poți duce, tu, Aeroportul Otopeni, față de unde ești acum? Din păcate, la noi se poate întâmpla mereu mai rău și atunci pui și astfel problema. Mai vin cu altă chestiune pe masă. CFR Marfă este în faliment. Nu oficial, dar urmează să anunțe asta, iar, din punctul nostru de vedere, jurnalistic vorbind, în baza observațiilor, vine falimentul. S-a anunțat falimentul. De ce îți trebuie ție, ca stat, să ai o companie de marfă pe care să o deții tu? De ce nu lași privații? CFR Infrastructura, administrată de stat, de când s-a născut ea, e praf, din păcate. Tu, stat, concentrează-te să faci infrastructură, iar marfa dă-o la privați.

Cu toată dragostea, Nuclearelectrica a avut două reactoare de nu știu cât timp. Unul îl închid anul viitor pentru nu știu ce. De ce nu are, în momentul de față, 4 reactoare funcționale acum? E o altă întrebare în tot acest șir. Poate că, dacă Nuclearelectrica era condusă de o companie privată adevărată, nu vreo șmecherie cu SRL de pe nu știu unde, poate ar fi mers”, a explicat Bogdan Chirieac.

