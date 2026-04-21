Casa Verde Fotovoltaice, de la lansare la impactul asupra consumatorilor

Obiectul programului constă în finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, precum şi achiziţionării instalaţiilor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile.



Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, stocării şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.



Programul a fost lansat în anul 2019, fiecare sesiune ulterioară beneficiind de o formă îmbunătățită, adaptată contextului economic și tehnologic, iar procesul de înscriere a fost digitalizat, procedurile fiind simplificate.



Una dintre cele mai importante schimbări aduse în anul 2024 a fost creșterea valorii finanțării de la 20.000 de lei la 30.000 de lei, pentru a acoperi nu doar panourile fotovoltaice, ci și instalațiile de stocare a energiei, cu o contribuție proprie a beneficiarului de 10 %. Prin introducerea obligației de a instala și sistemele de stocare, beneficiarii se pot bucura de mai multă independență energetică și protecție împotriva fluctuațiilor de prețuri la energie.



Pentru Programul privind instalarea sistemelor de PANOURI FOTOVOLTAICE pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională în cadrul sesiunilor organizate de Administrația Fondului pentru Mediu au fost depuse 225.963 de dosare de finanțare:



- Sesiunea 2019 – 27.410 de dosare de finanțare depuse;



- Sesiunea 2021-2022 – 44.387 de dosare de finanțare depuse;



- Sesiunea 2023 – 87.500 de dosare de finanțare depuse, din care 86.625 persoane fizice și 875 unități de cult;



- Sesiunea 2024 – 66.666 de dosare de finanțare depuse, din care 65.996 persoane fizice și 670 unități de cult.



În cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, numărul total de beneficiari este de 184.970 de solicitanți cu o valoare totală de 4.310.550.000 lei.



Beneficiari sunt persoanele fizice și unitățile de cult.