€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Economie Paradoxul european: De ce țările mai bogate au mai puțini proprietari de locuințe
Data publicării: 23:24 19 Apr 2026

Paradoxul european: De ce țările mai bogate au mai puțini proprietari de locuințe
Autor: Anca Murgoci

Presa spaniolă scrie despre România.

A fi proprietar al propriei locuințe pare să fie un vis tot mai greu de îndeplinit. Prețurile locuințelor cresc în toată Europa (în medie cu 53% în ultimul deceniu), însă salariile nu cresc în același ritm. Potrivit datelor Eurostat privind distribuția populației în funcție de statutul locativ, 68% dintre cetățenii europeni locuiesc în propriile case, iar, în mod surprinzător, mult sub medie se află Germania, cu doar 47%.

Cu toate acestea, există și exemple de succes, chiar acolo unde nu ne-am aștepta, scrie presa spaniolă. De exemplu, peste 90% dintre români și maghiari dețin propria locuință, conform datelor din 2024. Acest lucru contrastează cu țările în care ponderea chiriașilor este mai mare, precum Germania (53%), Austria (45,5%), Danemarca (39,1%), Franța (38,8%) și Luxemburg (36%) sau, în afara Uniunii Europene, Elveția, cu 58%.

De ce sunt mai mulți proprietari în Europa de Est?

Proprietatea este mai răspândită în Europa de Est decât în Europa Occidentală. Dar acest lucru nu reflectă neapărat calitatea vieții celor care locuiesc acolo, scrie 20min.es. Una dintre explicațiile posibile pentru această diferență este disponibilitatea locuințelor și, implicit, prețul acestora. În Germania și Elveția, costul locuințelor este relativ ridicat, ceea ce face dificilă achiziționarea unei case.

Raportul European Housing Trend Report realizat de RE/MAX explică faptul că, în țările mai dezvoltate, oamenii nu doar că nu își permit întotdeauna să cumpere locuințe, dar, într-o anumită măsură, nici nu își doresc acest lucru. Ei apreciază mai mult flexibilitatea chiriei. Acest aspect este în linie cu ceea ce susțin mulți economiști: Piețele de închiriere mai stabile și mai bine reglementate reduc nevoia de a cumpăra o locuință.

La toate acestea se adaugă și ponderea locuințelor sociale. În țările unde acest tip de locuire este frecvent, precum Austria sau Țările de Jos, chiriașii locuiesc adesea în locuințe publice, ceea ce scade rata proprietății.

Spania se situează la mijloc. Aproape trei din patru gospodării sunt proprietare ale locuinței, deși acest procent a scăzut cu aproape două puncte procentuale din 2022.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imobiliare
spania
romania
blocuri
apartamente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close