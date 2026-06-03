Curs valutar BNR azi 3 iunie 2026. Câți lei costă azi 1 euro

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2592 lei, în urcare cu 0,36 bani (+0,07%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2556 lei.

Totodată, leul a pierdut teren în comparație cu dolarul american, cotat la 4,5281 lei, în creştere cu 1,39 bani (+0,31%), față de ziua de marţi, când era la 4,5142 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7371 lei, în scădere cu 0,61 bani (-0,11%) faţă de 5,7432 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 647,5312 lei, de la 657,5752 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR azi 3 iunie 2026

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2592

1 Dolar american USD 4,5281

1 Dolar australian AUD 3,2446

1 Dolar canadian CAD 3,2684

1 Franc elveţian CHF 5,7371

1 Coroană cehă CZK 0,2173



1 Coroană daneză DKK 0,7037

1 Liră egipteană EGP 0,0871

1 Liră sterlină GBP 6,0899

100 Forinţi maghiari HUF 1,4800

100 Yeni japonezi JPY 2,8331



1 Leu moldovenesc MDL 0,2615

1 Coroană norvegiană NOK 0,4883

1 Zlot polonez PLN 1,2400

1 Rublă rusească RUB 0,0619

1 Coroană suedeză SEK 0,4836

1 Liră turcească TRY 0,0984

1 Rand sud-african ZAR 0,2780

1 Real brazilian BRL 0,9047



1 Renminbi chinezesc CNY 0,6687

1 Rupie indiană INR 0,0473

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2966

1 Peso mexican MXN 0,2619

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6705

1 Dinar sârbesc RSD 0,0448

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1021

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2329

1 Baht thailandez THB 0,1381



1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5778

1 Shekel israelian ILS 1,5807

100 Rupii indoneziene IDR 0,0252

1 Peso filipinez PHP 0,0733

100 Coroane islandeze ISK 3,6675

1 Ringgi malaysian MYR 1,1330

1 Dolar singaporez SGD 3,5326

1 Gram de aur XAU 647,5312

1 DST XDR 6,1924

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.