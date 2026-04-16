Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei

Valorile au fost stabilite printr-o hotărâre adoptată joi de guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu.

Hotărârea stabileşte valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor prevăzută la articolul 162 din Codul de procedură fiscală, aşa-numita "listă a ruşinii".

"Valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice. De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi. Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii", a precizat Dogioiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

