Subcategorii în Economie

DCNews Economie Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Data publicării: 14:20 16 Apr 2026

Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Autor: Anca Murgoci

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Persoanele fizice vor putea fi incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei, iar persoanele juridice de cel puţin 5.000 de lei.

Valorile au fost stabilite printr-o hotărâre adoptată joi de guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al executivului, Ioana Dogioiu.

Hotărârea stabileşte valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor prevăzută la articolul 162 din Codul de procedură fiscală, aşa-numita "listă a ruşinii".

"Valoarea minimă a obligaţiilor fiscale restante pentru publicare se stabileşte la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice. De ce 1.200 de lei? A fost luată valoarea standard pentru o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi, o valoare impozabilă de 677 de lei pe metrul pătrat, un apartament dintr-o zonă mai mărginaşă a capitalei, şi un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.600 de cm cubi. Valoarea de impozit calculată pentru cele două este de 609 lei anual, deci e vorba de obligaţii restante pentru doi ani de zile, în momentul acela este eligibil (cineva) pentru publicarea pe lista ruşinii", a precizat Dogioiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

