Data actualizării: 16:25 21 Apr 2026 | Data publicării: 16:25 21 Apr 2026

Risc de executare silită pentru românii care nu și-au achitat impozitele locale până la data de 31 martie 2026
Autor: Ioana Dinu

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres

Contribuabilii care nu și-au achitat impozitele locale până la data de 31 martie 2026 riscă primele măsuri de executare silită.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, organele pot demara deja procedurile de recuperare a restanțelor pentru primul semestru al anului, aplicând de întârziere de 1% pentru fiecare lună de restanță.

Obligația fiscală restantă este obligația fiscală pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată.

Obligațiile fiscale reprezentând impozit clădire, teren, auto, etc. sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal, respectiv data de 31.03. și data de 30.09.

Se poate demara procedura de executare silită inclusiv pentru semestrul I al anului fiscal 2026 pentru că termenul scadent a fost 31.03.2026. De la această data se vor calcula și accesorii de 1% pe lună sau fracțiune de lună pâna la efectuarea plații.

În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organul fiscal, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit Codului de procedură fiscală. 

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită prin instituirea popririi și/sau instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile.

Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare în care se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ilie Bolojan, la mâna lui George Simion. Bogdan Chirieac arată cum se poate ieși din criza politică
Publicat acum 8 minute
Parlamentul European, sub presiune: ar putea să renunțe la deplasarea lunară la Strasbourg din cauza crizei energetice
Publicat acum 20 minute
Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni
Publicat acum 39 minute
Casa Verde Fotovoltaice, de la lansare la impactul asupra consumatorilor
Publicat acum 51 minute
Regele Charles, omagiu emoționant la 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta a II-a
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 13 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 8 ore si 37 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 36 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după lovitura PSD pentru Ilie Bolojan: "E momentul să ne despărțim"
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
