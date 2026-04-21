Incendiu CET București Vest: alimentarea cu energie termică, reluată progresiv. 2.300 de blocuri au fost afectate
Data actualizării: 18:07 21 Apr 2026 | Data publicării: 18:07 21 Apr 2026

Incendiu CET București Vest: alimentarea cu energie termică, reluată progresiv. 2.300 de blocuri au fost afectate
Autor: Alexandra Curtache

pompier luptand cu focul; incendiu Un incendiu violent/ rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Autoritățile vin cu noi informații după incendiul izbucnit la CET București Vest în noaptea de 20 aprilie. Alimentarea cu energie termică a fost reluată progresiv până la prânz, iar sistemul electric nu a fost afectat, potrivit datelor oficiale.

După incidentul produs la CET București Vest, aparținând Electrocentrale București, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația și a dispune măsuri imediate.

Acesta a cerut limitarea efectelor incendiului, asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și stabilirea intervențiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță.

Fără întreruperi de curent în București

Conform informațiilor actualizate, o singură stație de 110 kV - IREMOAS - a rămas temporar fără tensiune. Situația a fost remediată rapid, fiind întrerupți aproximativ 7 MW pentru circa 8 minute.

Nu au existat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Capitală, funcționarea fiind menținută în parametri normali prin Sistemul Energetic Național, operat de Transelectrica.

Citește și: Incendiu produs în incinta C.E.T. Vest din Capitală / video / update

Incendiul a afectat două transformatoare

Datele preliminare arată că incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV, folosite pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei. Transformatoarele centralei cu ciclu combinat nu au fost afectate.

Incendiul a fost lichidat în cursul nopții, iar specialiștii analizează în continuare intervențiile tehnice necesare pentru reluarea completă a activității.

Mii de blocuri, afectate temporar

În ceea ce privește alimentarea cu energie termică, aproximativ 2.300 de blocuri din totalul de 9.216 au fost afectate în cursul dimineții.

Până la orele prânzului, furnizarea a fost reluată progresiv, prin reconfigurarea sistemului și colaborarea dintre operatorii implicați.

Ministrul Bogdan Ivan menține legătura cu operatorii din sector, inclusiv ELCEN, pentru a asigura revenirea completă la funcționarea normală și continuitatea alimentării cu energie.

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Israelul anunță arestarea soldatului care a deteriorat o statuie a lui Iisus Hristos din Liban. Ce pedeapsă va primi
Publicat acum 15 minute
Care sunt cele mai comune zile de naștere și de ce apar aceste tipare surprinzătoare
Publicat acum 36 minute
Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Cine s-ar „încadra” pe această funcție
Publicat acum 41 minute
Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice furate s-au întors în România
Publicat acum 51 minute
Planul PSD dacă Ilie Bolojan formează un guvern minoritar. Daniel Zamfir: AUR s-ar putea să aibă o înțelegere cu Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 10 ore si 32 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 10 ore si 42 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 31 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Cine va lua locul miniștilor PSD demisionari. Ilie Bolojan, precizări
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close