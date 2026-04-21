Incendiu CET București Vest: alimentarea cu energie termică, reluată progresiv. 2.300 de blocuri au fost afectate

Autoritățile vin cu noi informații după incendiul izbucnit la CET București Vest în noaptea de 20 aprilie. Alimentarea cu energie termică a fost reluată progresiv până la prânz, iar sistemul electric nu a fost afectat, potrivit datelor oficiale.
După incidentul produs la CET București Vest, aparținând Electrocentrale București, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația și a dispune măsuri imediate.
Acesta a cerut limitarea efectelor incendiului, asigurarea continuității alimentării cu energie electrică și stabilirea intervențiilor necesare pentru reluarea activității în condiții de siguranță.
Conform informațiilor actualizate, o singură stație de 110 kV - IREMOAS - a rămas temporar fără tensiune. Situația a fost remediată rapid, fiind întrerupți aproximativ 7 MW pentru circa 8 minute.
Nu au existat întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Capitală, funcționarea fiind menținută în parametri normali prin Sistemul Energetic Național, operat de Transelectrica.
Datele preliminare arată că incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV, folosite pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei. Transformatoarele centralei cu ciclu combinat nu au fost afectate.
Incendiul a fost lichidat în cursul nopții, iar specialiștii analizează în continuare intervențiile tehnice necesare pentru reluarea completă a activității.
În ceea ce privește alimentarea cu energie termică, aproximativ 2.300 de blocuri din totalul de 9.216 au fost afectate în cursul dimineții.
Până la orele prânzului, furnizarea a fost reluată progresiv, prin reconfigurarea sistemului și colaborarea dintre operatorii implicați.
Ministrul Bogdan Ivan menține legătura cu operatorii din sector, inclusiv ELCEN, pentru a asigura revenirea completă la funcționarea normală și continuitatea alimentării cu energie.
de Anca Murgoci
