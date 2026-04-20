Incendiu produs în incinta C.E.T. Vest din Capitală / video / update

UPDATE: Pompierii ISUBIF intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire (aproximativ 30 de tone fiecare) și la o stație electrică, în incinta C.E.T. Vest, situată pe Bulevardul Timișoara, din municipiul București. Există posibilitate de propagare la o clădire aflată în proximitate.

Intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, opt cisterne, o autospecială cu azot, o autoscară, un echipaj de prim-ajutor SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD și un autocamion de intervenție cu spumogen. Nu sunt înregistrate victime până în acest moment. Intervenția este în dinamică.

Potrivit informațiilor oficiale, la sosirea primelor echipaje, focul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice. Până în momentul de față nu sunt victime.

„A fost oprită alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului. Pentru a asigura o cantitate suficientă de apă, a fost suplimentat dispozitivul cu 8 autospeciale de stingere de mare capacitate (cisterne). Intervenim în continuare pentru localizarea incendiului”, a transmis ISU.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală.

Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, a transmis ISU.

Raed Arafat a transmis că nu există risc de extindere, dar situația este în dinamică. De asemenea, nu există risc de explozie pentru pompieri, este doar problema arderii uleiului. Vorbim despre aproximativ 30 tone de ulei. Nu există locuințe în apropiere de C.E.T. Vest.

Știrea inițială:

Martorii spun că au auzit o bubuitură puternică, urmată de apariția unui nor de fum și a unor flăcări vizibile.

„S-a auzit o bubuitură și apoi foarte mult fum, părea să fie și flacără pe acoperiș”, a relatat un locatar din zonă.

Alți locuitori confirmă că, aproximativ în același timp, s-a produs și o cădere de tensiune în Sectorul 6.

„Eram în bucătărie când am auzit explozia și am văzut lumina. A picat și curentul imediat după. Cred că ar putea fi un transformator care a luat foc”, a transmis o altă persoană aflată în apropiere.

La momentul redactării acestei știri, autoritățile nu au oferit încă un punct de vedere oficial.

Situația este în desfășurare. Revenim cu detalii pe măsură ce apar informații confirmate. Imaginile surprinse de cititorii DC News sunt de prin zona C.E.T. VEST Militari: