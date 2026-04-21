DCNews Stiri Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Data publicării: 08:42 21 Apr 2026

Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Autor: Doinița Manic

imagine cu un aeroport Mii de europeni s-ar putea trezi cu vacanțele date peste cap. Sursa foto: Freepik

Un mare aeroport din Europa se va închide timp de o lună și va anula toate zborurile.

Aeroporturile spaniole continuă să se confrunte cu tulburări, cum ar fi greve și închideri, pe măsură ce vara se apropie. AUnul dintre acestea se va închide săptămâna aceasta pentru mai mult de o lună, deoarece desfășoară operațiuni critice de întreținere a pistei.

Este vorba despre Aeroportul Santiago-Rosalía de Castro, al doilea cel mai aglomerat din nordul Spaniei. Se va închide de joi, 23 aprilie, până miercuri, 27 mai. Situat în Galicia, aeroportul administrat de operatorul spaniol AENA a deservit 3,1 milioane de pasageri în 2025, iar această închidere se estimează că va afecta mii de călători internaționali, scrie Euronews.

„În această perioadă, aeroportul va fi închis pentru tot traficul aerian și nu vor avea loc decolări sau aterizări”, a anunțat aeroportul pe site-ul său web.

VEZI ȘI: Un avion Ryanair a decolat fără cei 192 de pasageri. Toți agenții de securitate erau în concediu medical

Companii aeriene importante, precum Ryanair, Vueling și Iberia, zboară toate la Santiago-Rosalía, ceea ce ar putea afecta grav planurile de vacanță ale oamenilor, chiar înainte de începerea sezonului estival aglomerat.

Călătorii care sunt îngrijorați de modificările de orar, starea zborului și reprogramarea zborurilor sunt rugați de către aeroport să contacteze companiile aeriene respective.

La ce alte aeroporturi din apropiere ați putea zbura?


Regiunea Galicia este o destinație turistică populară, oferind plaje superbe, trei situri din Patrimoniul Mondial UNESCO și o abundență de activități de vară în aer liber, cum ar fi drumeții, canotaj și înot.

Ca atare, există o serie de aeroporturi alternative, în afară de Santiago-Rosalía, atât pentru turiștii interni, cât și pentru cei internaționali.

Aeroportul A Coruña, sau Alvedro, cum mai este cunoscut, este un aeroport regional de prim rang, aflat la doar 50 de minute de mers cu mașina de Santiago-Rosalía. Deși este frecventat în principal de turiști interni, există și câteva zboruri internaționale din Londra Heathrow, Geneva, Paris și Milano.

De asemenea, se așteaptă ca aeroportul să adauge noi rute din Roma, Frankfurt și Varșovia în 2026.

Un alt aeroport este Vigo, care oferă zboruri din Londra Luton, Milano, Geneva și Marrakech. Cu toate acestea, acestea au de obicei o escală, de obicei la Madrid sau Barcelona, ​​deși companii aeriene precum Ryanair oferă uneori zboruri sezoniere directe. Călătorii care zboară spre Vigo vor trebui, de asemenea, să facă o călătorie cu mașina până în Galicia, de obicei în jur de o oră și jumătate.

14 aeroporturi spaniole se confruntă deja cu perturbări considerabile

Vestea închiderii aeroportului Santiago-Rosalía de Castro vine în contextul în care 14 aeroporturi spaniole se confruntă deja cu perturbări considerabile din cauza grevelor organizate  de sindicatele controlorilor de trafic aerian, precum CCOO și USCA.

Acestea includ aeroporturi din Spania continentală, precum Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla și La Coruña, dar și aeroporturi din Insulele Canare, precum Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera și El Hierro.

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Trafic dat peste cap în București. Semafoarele nu merg în 10 intersecții importante din cauza unei fluctuații de tensiune în reţea
Publicat acum 30 minute
UZPR, o nouă dezbatere pe tema implementării în România a EMFA și a directivelor europene anti-SLAPP. S-a luat în discuție anularea accesului gratuit al jurnaliștilor la parcările administrate de Primăria Capitalei
Publicat acum 38 minute
Dominic Fritz, apel la PSD să reevalueze ieșirea de la guvernare. USR ia în calcul alegeri anticipate
Publicat acum 40 minute
Analiștii Negrescu și Georgescu se contrazic din nou: "Actuala criză politică, o mare oportunitate de relansare economică"
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Tot mai mulți părinți refuză vaccinarea copiilor. Semnal de alarmă tras de autoritățile sanitare din Vaslui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 52 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 2 ore si 26 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai
Publicat acum 1 ora si 15 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
