Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați

Aeroporturile spaniole continuă să se confrunte cu tulburări, cum ar fi greve și închideri, pe măsură ce vara se apropie. AUnul dintre acestea se va închide săptămâna aceasta pentru mai mult de o lună, deoarece desfășoară operațiuni critice de întreținere a pistei.

Este vorba despre Aeroportul Santiago-Rosalía de Castro, al doilea cel mai aglomerat din nordul Spaniei. Se va închide de joi, 23 aprilie, până miercuri, 27 mai. Situat în Galicia, aeroportul administrat de operatorul spaniol AENA a deservit 3,1 milioane de pasageri în 2025, iar această închidere se estimează că va afecta mii de călători internaționali, scrie Euronews.

„În această perioadă, aeroportul va fi închis pentru tot traficul aerian și nu vor avea loc decolări sau aterizări”, a anunțat aeroportul pe site-ul său web.

Companii aeriene importante, precum Ryanair, Vueling și Iberia, zboară toate la Santiago-Rosalía, ceea ce ar putea afecta grav planurile de vacanță ale oamenilor, chiar înainte de începerea sezonului estival aglomerat.

Călătorii care sunt îngrijorați de modificările de orar, starea zborului și reprogramarea zborurilor sunt rugați de către aeroport să contacteze companiile aeriene respective.

La ce alte aeroporturi din apropiere ați putea zbura?



Regiunea Galicia este o destinație turistică populară, oferind plaje superbe, trei situri din Patrimoniul Mondial UNESCO și o abundență de activități de vară în aer liber, cum ar fi drumeții, canotaj și înot.

Ca atare, există o serie de aeroporturi alternative, în afară de Santiago-Rosalía, atât pentru turiștii interni, cât și pentru cei internaționali.

Aeroportul A Coruña, sau Alvedro, cum mai este cunoscut, este un aeroport regional de prim rang, aflat la doar 50 de minute de mers cu mașina de Santiago-Rosalía. Deși este frecventat în principal de turiști interni, există și câteva zboruri internaționale din Londra Heathrow, Geneva, Paris și Milano.

De asemenea, se așteaptă ca aeroportul să adauge noi rute din Roma, Frankfurt și Varșovia în 2026.

Un alt aeroport este Vigo, care oferă zboruri din Londra Luton, Milano, Geneva și Marrakech. Cu toate acestea, acestea au de obicei o escală, de obicei la Madrid sau Barcelona, ​​deși companii aeriene precum Ryanair oferă uneori zboruri sezoniere directe. Călătorii care zboară spre Vigo vor trebui, de asemenea, să facă o călătorie cu mașina până în Galicia, de obicei în jur de o oră și jumătate.

14 aeroporturi spaniole se confruntă deja cu perturbări considerabile

Vestea închiderii aeroportului Santiago-Rosalía de Castro vine în contextul în care 14 aeroporturi spaniole se confruntă deja cu perturbări considerabile din cauza grevelor organizate de sindicatele controlorilor de trafic aerian, precum CCOO și USCA.

Acestea includ aeroporturi din Spania continentală, precum Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla și La Coruña, dar și aeroporturi din Insulele Canare, precum Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera și El Hierro.