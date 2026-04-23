Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 23 aprilie 2026

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în comparație cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0924 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,05%) faţă de cotaţia anterioară, de 5,0951 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană este cotată, azi, la 4,3551 lei, în urcare cu 1,94 bani (+0,45%), comparativ cu miercuri, când era 4,3357 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în comparație cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5470 lei, în scădere cu 0,38 bani (-0,07%) faţă de 5,5508 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 658,1428 lei, de la 663,0310 lei, în şedinţa precedentă

Curs valutar BNR azi, 22 aprilie 2026

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

1 Euro EUR 5,0924

1 Dolar american USD 4,3551

1 Dolar australian AUD 3,1127

1 Dolar canadian CAD 3,1863

1 Franc elveţian CHF 5,5470

1 Coroană cehă CZK 0,2090

1 Coroană daneză DKK 0,6814

1 Liră egipteană EGP 0,0829

1 Liră sterlină GBP 5,8797



100 Forinţi maghiari HUF 1,3917

100 Yeni japonezi JPY 2,7265

1 Leu moldovenesc MDL 0,2512

1 Coroană norvegiană NOK 0,4665

1 Zlot polonez PLN 1,1982

1 Rublă rusească RUB 0,0582

1 Coroană suedeză SEK 0,4715



1 Liră turcească TRY 0,0967

1 Rand sud-african ZAR 0,2628

1 Real brazilian BRL 0,8767

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6373

1 Rupie indiană INR 0,0463

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2944

1 Peso mexican MXN 0,2505



1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5602

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,0991

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1856

1 Baht thailandez THB 0,1342

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5560

1 Shekel israelian ILS 1,4481



100 Rupii indoneziene IDR 0,0252

1 Peso filipinez PHP 0,0720

100 Coroane islandeze ISK 3,5413

1 Ringgi malaysian MYR 1,0984

1 Dolar singaporez SGD 3,4115

1 Gram de aur XAU 658,1428

1 DST XDR 5,9641

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.