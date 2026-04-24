Curs valutar BNR azi 24 aprilie, valabil în weekend și luni
Data actualizării: 13:38 24 Apr 2026 | Data publicării: 13:33 24 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

bani pentru ucraina Sursa foto: Freepik, @maryanaserdynska

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de vineri 24 aprilie 2026, valabil în weekend și luni.

Moneda naţională s-a depreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0928 lei, în creştere cu 0,04 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0924 lei.

Şi în comparație cu dolarul valoarea leului a scăzut, moneda americană este cotată la 4,3580 lei, în urcare cu 0,29 bani (+0,07%), în comparație cu nivelul anterior de 4,3551 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5375 lei, în scădere cu 0,95 bani (-0,17%) faţă de 5,5470 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 656,3566 lei, de la 658,1428 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0928
1 Dolar american USD 4,3580
1 Dolar australian AUD 3,1071
1 Dolar canadian CAD 3,1831
1 Franc elveţian CHF 5,5375
1 Coroană cehă CZK 0,2089
1 Coroană daneză DKK 0,6815
1 Liră egipteană EGP 0,0828


1 Liră sterlină GBP 5,8747
100 Forinţi maghiari HUF 1,3850
100 Yeni japonezi JPY 2,7282
1 Leu moldovenesc MDL 0,2512
1 Coroană norvegiană NOK 0,4662
1 Zlot polonez PLN 1,1996
1 Rublă rusească RUB 0,0578
1 Coroană suedeză SEK 0,4699
1 Liră turcească TRY 0,0967


1 Rand sud-african ZAR 0,2619
1 Real brazilian BRL 0,8672
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6375
1 Rupie indiană INR 0,0462
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2939
1 Peso mexican MXN 0,2499
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5520
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434


1 Hryvna ucraineană UAH 0,0990
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1865
1 Baht thailandez THB 0,1344
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5562
1 Shekel israelian ILS 1,4571
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
1 Peso filipinez PHP 0,0717
100 Coroane islandeze ISK 3,5416
1 Ringgi malaysian MYR 1,0991
1 Dolar singaporez SGD 3,4102
1 Gram de aur XAU 656,3566
1 DST XDR 5,9660

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

