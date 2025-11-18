€ 5.0859
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Data actualizării: 17:27 18 Noi 2025 | Data publicării: 17:21 18 Noi 2025

Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Autor: Ioan-Radu Gava

ludovic-orban_96975400 FOTO: Agerpres
 

Ludovic Orban a făcut declarații de presă, după ce a fost eliberat din funcția de consilier pe politică internă la Administrația Prezidențială.

În cursul zilei de marți, 18 noiembrie 2025, Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă de către Nicușor Dan, a spus cum s-a luat această decizie.

Orban a precizat că nu-i poartă „pică“ lui Nicușor Dan, iar decizia președintelui României l-a „eliberat“.

„Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm o realitate. Decizia a venit după o singură discuție pe care am avut-o, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei“, a zis Ludovic Orban.

Fostul consilier prezidențial a precizat că i-a explicat lui Nicușor Dan care au fost motivele pentru care a făcut declarația ce a provocat demiterea sa din funcție.

„I-am spus că declarația pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversari politici. Nu regret această declarație și dacă m-ar fi întrebat cineva același lucru după discuția cu președintele României, aș fi spus același lucru.

Eu nu am nicio datorie față de președintele României și cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație, mi se pare cam puțin“, a mai zis Ludovic Orban.

„Pe de altă parte, cel care conduce Administrația Prezidențială e președintele României și președintele României are dreptul să-și aleagă echipa, să aducă în echipă consilieri prezidențiali sau să elibereze din funcție consilieri prezidențiali“, a mai zis Ludovic Orban.

Reamintim că în prima parte a zilei, marți, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a anunțat încheierea colaborării dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare“, a anunțat Administrația Prezidențială. 

ludovic orban
nicusor dan
