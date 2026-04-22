„Aici s-a întâmplat țeapa!”. Cum a pierdut o româncă 25.000 euro într-o tranzacție imobiliară

O româncă a povestit ce țeapă ar fi primit după ce și-a vându apartamentul. Ea afirmă că nu a mai primit toți banii promiși de cumpărător.

Țeapă după tranzacția de la notar: cumpărătorul a dispărut cu 25.000 euro după semnarea actelor

„Am vândut un apartament cu 95 de mii de euro și am luat țeapă! Cumpărătorul mi-a spus că îmi poate da 70 de mii de euro la notar și restul în mână, din motive de taxe sau nu am înțeles exact, mi-a arătat banii înainte că îi are pregătiți.

Am intrat la notar, mi-a făcut transferul de 70 de mii, am semnat și făcut toate actele, după care cumpărătorul s-a prefăcut că e sunat de soție că a avut un accident și a fugit în grabă. Era vorba că mă sună în aceeași zi să-mi dea banii și de 2 săptămâni nu dau de el, nici la adresa lui din buletin și nici la apartament nu a venit nimeni! Eu am schimbat broasca la ușă să mă contacteze dacă vrea cheile! Ce pot să fac? A mai pățit cineva așa? Sunt disperată!”, a scris românca pe rețeaua socială Reddit.

După postarea mesajului pe rețeaua socială amintită, reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți dintre ei punctând lipsa unei înțelegeri clare cu plata diferenței de bani, respectiv 25.000 de euro.

Aici s-a întâmplat țeapa!

„«Din motive de taxe sau nu am înțeles exact» - aici s-a întâmplat țeapa. La sumele astea nu mergi pe «sau n-am înțeles exact»”.

Alții au atras atenția asupra rolului contractului și al verificării documentelor înainte de semnare.

„Aveai contract pe suma întreagă? Dacă nu, aici ai greșit și tu și notarul. Este o lecție scumpă. Notarul pune condiții în contract suficient de bune pentru a proteja cumpărătorul, dacă știe”.

Apoi, unele persoane au evidențiat că semnarea actelor nu ar fi trebuit făcută înainte de achitarea integrală a sumei.

„Nu trebuia să semnezi nimic până nu ai banii în mână. Dacă nu ai mesaje în care el îți propune/confirmă suma reală și faptul că ai primit banii de la el, din păcate, e o țeapă în care nimic nu cred că te poate ajuta”.

Acuzată de naivitate

Alți internauți au acuzat-o de naivitate, deoarece a avut încredere într-un străin că îi oferă 25.000 de euro.

„Îmi pare rău. Dacă era vorba de 500 lei mai înțelegeam, dar să ai încredere într-un străin că îți dă 25.000 euro pe sub mână după ce semnezi, este naivitate pură”, a scris un utilizator.

Situația relatată de româncă aduce în prim plan importanța punerii la punct a tuturor detaliilor unei tranzacții imobiliare ce trebuie scrise clar în acte, nu promisiuni verbale!