DCNews Stiri Sondele petroliere dezafectate din Arad au fost vizate de hoții de cupru
Data publicării: 15:57 22 Apr 2026

Sondele petroliere dezafectate din Arad au fost vizate de hoții de cupru
Autor: Tiberiu Vasile

Pompă de petrol. Sursa foto: Freepik

Mai multe sonde petroliere dezafectate din zona Pecica, județul Arad, au fost vizate de hoți de cupru, care au sustras cabluri și alte componente.

Mai multe sonde petroliere din zona Pecica, dezafectate în ultima perioadă, au fost vizate de hoţi de cupru, iar poliţiştii au reuşit să prindă un bărbat care a furat componente în valoare de aproximativ 40.000 de lei, provenite de la nouă instalaţii.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a informat, miercuri, că nouă sonde petroliere au fost vizate de hoţii de cupru, iar un suspect a fost reţinut.

Au furat cabluri electrice şi componente din cupru

"Poliţiştii oraşului Pecica au fost sesizaţi despre faptul că, în perioada martie - aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi sustras, prin tăiere, cabluri electrice şi componente din cupru, din nouă sonde petroliere, din extravilanul localităţii. În urma investigaţiilor efectuate a fost identificat un bărbat de 44 de ani, din Arad, care, în baza probatoriului administrat, a fost reţinut pentru 24 de ore", a transmis IPJ.

Primarul oraşului Pecica, Petru Antal, a declarat că sute de sonde petroliere există în zonă, iar acestea sunt în curs de dezafectare.

"Unele dintre ele au fost deja dezafectate, dar din câte cunosc firma de pază se ocupă în continuare de supravegherea lor. Sondele sunt foarte vechi şi, probabil, se renunţă la această tehnologie învechită pentru că impune costuri de operare ridicate", a declarat primarul oraşului Pecica.

Prejudiciul cauzat la cele nouă sonde este estimat la 40.000 de lei, conform Agerpres.

