Data actualizării: 11:20 21 Apr 2026 | Data publicării: 11:20 21 Apr 2026

Concurs gastronomic pentru elevi, la USAMV București: „Savoare, Sănătate, Sustenabilitate” - FOTO
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu un preparat culinar La concursul gastronomic organizat de USAMV București vor participa 80 de elevi și 25 de profesori. Foto: Pixabay

Elevi pasionați de gastronomie se întâlnesc la concursul „Savoare, Sănătate, Sustenabilitate” – USAMV București, 24 aprilie 2026.

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere - USAMV  București, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, organizează concursul de Gastronomie Tradițională „Savoare, Sănătate, Sustenabilitate”.

Acesta va avea loc pe data de 24 aprilie 2026, în cadrul campusului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, reunind 80 de elevi și 25 de profesori din următoarele licee:
- Liceul Tehnologic Ion Bratianu
- Colegiul Tehnic Dinicu Golescu
- Liceul Tehnologic Sf Antim Ivireanu
- Colegiul Economic Viilor
- Colegiul Tehnic Iuliu Maniu
- Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
- Colegiul Economic Costin Kirițescu 
- Colegiul Tehnic V. Maracineanu
- Colegiul Tehnic “Mihai Bravu”
- Liceul teoretic Mihail Kogalniceanu Snagov
- Liceul teoretic  Lucian Blaga Breaza

Elevii vor avea oportunitatea de a-și demonstra creativitatea și talentul culinar prin două probe practice 

Evenimentul își propune să promoveze alimentația echilibrată, ingredientele locale și practicile sustenabile în bucătărie, oferindu-le elevilor oportunitatea de a-și demonstra creativitatea și talentul culinar prin 2 probe practice de fel principal și desert. 

Prin această inițiativă, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliare urmărește nu doar descoperirea și promovarea tinerelor talente, ci și cultivarea respectului pentru tradițiile culinare și pentru un stil de viață sănătos, adaptat nevoilor actuale ale societății.

USAMV București vă așteaptă pentru a lua parte la acest eveniment în data de 24.04, începând cu ora 9.00, în Aula P.S. Aurelian, Rectorat USAMV București, Bd. Mărăști Nr.59, București. 

Programul complet, în poza de mai jos:

