€ 5.0951
|
$ 4.3357
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 13:08 22 Apr 2026 | Data publicării: 13:07 22 Apr 2026

Scandal într-un avion de pe cursa Madrid - Craiova: Un pasager a fost dat jos de la bord
Autor: Doinița Manic

imagine cu un avion de pasageri Pasagerul a adresat injurii echipajului de bord. Foto: Pexels

Un bărbat a fost dat jos de la bordul unui avion de pe cursa Madrid - Craiova.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, aflat în stare de ebrietate, a fost debarcat de poliţişti, în noaptea de marţi spre miercuri, de la bordul unei aeronave care opera cursa Madrid - Craiova, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova au acţionat împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova care, după ce l-au debarcat pe bărbat, l-au condus în zona publică a Aeroportului Internaţional Craiova.

VEZI ȘI: Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO

Bărbatul a adresat injurii echipajului de bord

"Din verificările efectuate a reieşit faptul că sus-numitul a adresat injurii echipajului de la bordul aeronavei, provocând indignarea celorlalţi pasageri", a informat IPJ Dolj.

Bărbatul a fost sancţionat de poliţiştii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova, conform Codului Aerian.

VEZI ȘI: Lufthansa reduce 20.000 de zboruri din cauza creșterii prețului la kerosen. Și șeful Ryanair vine cu un avertisment

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

avion
craiova
madrid
aeronava
debarcare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Publicat acum 13 minute
Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan după percheziţiile DNA: Ne-am luat rămas-bun; mă întorc la lucru
Publicat acum 28 minute
Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 22 aprilie 2026
Publicat acum 49 minute
Ucraina cere Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 54 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 4 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 2 ore si 43 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 21 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 54 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Manfred Weber anunță o discuție de ultimă oră cu Ilie Bolojan. ”Sprijin deplin” de la Bruxelles pentru premier: PSD s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close