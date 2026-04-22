Scandal într-un avion de pe cursa Madrid - Craiova: Un pasager a fost dat jos de la bord

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, aflat în stare de ebrietate, a fost debarcat de poliţişti, în noaptea de marţi spre miercuri, de la bordul unei aeronave care opera cursa Madrid - Craiova, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova au acţionat împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova care, după ce l-au debarcat pe bărbat, l-au condus în zona publică a Aeroportului Internaţional Craiova.

Bărbatul a adresat injurii echipajului de bord

"Din verificările efectuate a reieşit faptul că sus-numitul a adresat injurii echipajului de la bordul aeronavei, provocând indignarea celorlalţi pasageri", a informat IPJ Dolj.

Bărbatul a fost sancţionat de poliţiştii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova, conform Codului Aerian.

