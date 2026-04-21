Coiful de la Coțofenești și brățările dacice, readuse în țară

Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate de autoritățile olandeze vor reveni în țară astăzi, 21 aprilie, la Muzeul Național de Istorie a României.

Evenimentul de marți va fi destinat exclusiv reprezentanților mass-media, se arată într-un comunicat al MNIR.

Când pot fi admirate artefactele

Dar toți cei care își doresc să admire exponatele o pot face începând de miercuri, 22 aprilie, până duminică, 3 mai 2026, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, recuperate de autoritățile olandeze

Coiful de aur de la Coțofenești și brățările au făcut parte din expoziția „Dacia - Tărâmul Aurului și Argintului”, găzduită anul trecut la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Ele au fost furate în ianuarie 2025 de trei bărbați.

Cei trei suspecți din Heerhugowaard sunt: Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) și Bernhard Z. (35 de ani). Ei vor fi judecați pentru furtul unor obiecte de patrimoniu vechi de secole, producerea unei explozii și distrugerea muzeului.

Jaful a avut loc în jurul orei 03:25, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, după ce o explozie a spart geamurile și a provocat pagube clădirilor muzeului. Hoții au fugit cu Coiful de aur de la Cotofenești, realizat din aur aproape pur, care datează din anul 500 î.Hr., împreună cu trei brățări de aur.

Amintim că o brățară dacică nu a fost încă recuperată de autoritățile olandeze, ancheta fiind încă în desfășurare. Totodată, în timpul jafului, coiful a fost scăpat, având nevoie de mici proceduri de restaurare.

