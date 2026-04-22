Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România. 195 de posturi sunt disponibile în Spaţiul Economic European

Angajatorii din România oferă 34.630 de locuri de muncă la nivel naţional, iar alte 195 de posturi sunt disponibile în Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul reţelei Eures România, informează, miercuri, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă la nivel naţional sunt oferite pentru: curier (3.261); conducător auto transport rutier (2.907); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.205); lucrător comercial (1.538); manipulant mărfuri (1.334); agent de securitate (1.193); ajutor bucătar (1.109); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (908); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (680); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (655) etc.

Cum sunt împărțite locurile de muncă

Din cele 34.630 locuri de muncă vacante, 2.990 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; programator etc.), 5.747 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; agent de vânzări; curier; agent de securitate etc), 7.065 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; zidar rosar-tencuitor; operator la maşini-unelte cu comandă numerică etc.), restul de 18.828 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea pieselor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

Spaţiul Economic European

În ceea ce priveşte Spaţiul Economic European, angajatorii oferă, prin Eures România, 195 de posturi vacante, cele mai multe fiind în: Danemarca - 101 locuri de muncă pentru: măcelar dezosator carcasa porc; şef sector reproducţie-ferma porcine; tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

De asemenea, se mai oferă locuri de muncă în: Norvegia - 45 locuri de muncă pentru lucrător în producţie la prelucrarea somonului; Italia - 15 locuri de muncă pentru şofer autobuz; Germania - 12 locuri de muncă pentru: tractorist, lucrător în producţie - procesare produse din carne (f/b); Olanda - 11 locuri de muncă pentru inspector veterinar şi mecanic de asamblare; Polonia - 5 locuri de muncă pentru şofer camion C+E şi tinichigiu acoperiş; Irlanda - 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane; Letonia - un loc de muncă pentru cercetător (ştiinţa datelor, ştiinţa sănătăţii), conform Agerpres.

