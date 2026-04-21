Primăria online. În Sectorul 3, toate operațiunile pot fi făcute digital
Data publicării: 11:59 21 Apr 2026

Primăria online. În Sectorul 3, toate operațiunile pot fi făcute digital
Autor: Bogdan Constantin

imagine cu o femeie care folosește telefonul Primăria Sectorului 3 a făcut treptat tranziția serviciilor publice în mediul digital. Sursa foto: Freepik, @freepik

În Sectorul 3, toate operațiunile pot fi făcute digital, anunță reprezentanții primăriei.

Primăria Sectorului 3 a făcut treptat tranziția serviciilor publice în mediul digital. Cetățenii nu mai au nevoie astăzi să se deplaseze la sediu pentru a depune documente, a plăti taxe sau a obține răspunsuri la solicitări. Procesul a fost construit treptat, pe parcursul ultimilor ani, și a dus la reducerea interacțiunii fizice, la dispariția cozilor și la eficientizarea aparatului administrativ.

Portal nou pentru taxe și impozite

Cea mai recentă etapă a digitalizării este deschiderea portalului Direcției Generale Impozite și Taxe Locale, dezvoltat pe platforma Avansis. Prin acesta pot fi efectuate absolut toate depunerile de declarații și celelalte operațiuni fiscale: luare sau scoatere în evidență a imobilelor, a autoturismelor sau obținerea certificatelor fiscale. Foarte important: Utilizatorii primesc GRATUIT semnătură electronică, ori de câte ori este necesară pentru o solicitare.

Un asistent telefonic cu inteligență artificială

Tot recent, a fost pus în funcțiune un asistent telefonic bazat pe inteligență artificială. Sistemul preia apelurile și ghidează cetățenii pas cu pas, indicând documentele necesare pentru diferite solicitări sau oferind informații de interes general. Asistentul se dezvoltă continuu, printr-un mecanism de machine learning care îi permite să ofere răspunsuri tot mai precise cu fiecare interacțiune.

Self service în locul registraturii

Registratura clasică a fost înlocuită la rândul ei cu o zonă de self service. Cetățenii care aleg totuși să vină la sediu își pot depune documentele la un automat fără a mai trece printr-un ghișeu tradițional.

Mai puține cozi, mai puține tensiuni

Modelul schimbă modul în care funcționează administrația. Timpul pierdut la coadă iese din ecuație, iar interacțiunile, uneori tensionate, cu funcționarii publici sunt scoase din procesul administrativ. Operațiunile se desfășoară într-un ritm previzibil, la orice oră, din orice loc.

Digitalizarea a permis reducerea volumului de personal necesar și, implicit, a costurilor de funcționare. Economiile rezultate sunt redirecționate către priorități concrete ale sectorului: infrastructura educațională, extinderea și amenajarea spațiilor verzi și alte proiecte de dezvoltare urbană.

