Loto Joker: Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Și-a ridicat banii astăzi - FOTO
Data actualizării: 14:12 20 Apr 2026 | Data publicării: 14:04 20 Apr 2026

Loto Joker: Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. Și-a ridicat banii astăzi - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine loto, loteria romana Mare câștigător spune că nu a jucat cu numere cu semnificație personală. Foto: Captură video

S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, dar și din istoria Loteriei Române.

Loteria Română anunță că s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker, de 12,93 milioane de euro. Acesta este totodată și cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române.

“Pentru cei care nu au câștigat încă, să continue să joace! – este mesajul câștigătorului celui mai mare premiu atât la Joker cât și din istoria Loteriei Române.

Cine este marele câștigător

"Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Joker din 19.04.2026, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române, și-a ridicat câștigul astăzi, 20 aprilie a.c. .

Câștigătorul este din București, are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional la Loto 6/49 și Joker. Ne-a mărturisit că, aseară, când a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi.

Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea", transmite Loteria Română într-un comunicat.

biletul câștigător la Joker

Imagine cu biletul câștigător la Joker. Foto: Loteria Română

Rezultatele tragerilor de duminică, 19 aprilie, 2026

Loto 6/49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Noroc: 2, 3, 2, 4, 8, 7, 7

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 (+11)

Noroc Plus: 9, 4, 1, 8, 8, 3

Loto 5/40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Super Noroc: 6, 3, 4, 6, 1, 5

