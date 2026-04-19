Un avion de linie care a decolat din Londra, la un pas să se prăbușească la Bacău: Filmul evenimentului în baza raportului preliminar: „Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”

„Unul dintre cele mai grave incidente din aviația comercială s-a petrecut pe 1 decembrie 2025 cu o cursă Londra - Bacău care era foarte aproape să se prăbușească. Evenimentul a fost relatat foarte puțin în presă și pus pe seama unui bruiaj GPS cauzat de războiul din Ucraina, însă pe site-ul AIAS apare un raport preliminar în care se vorbește despre gravitatea situației și de ce ar fi putut să se întâmple o catastrofă.

Adică avionul plin cu pasageri să se înfingă în unul dintre dealurile care sunt în apropierea orașului Bacău, la est de pista pe care urmau să aterizeze. În termeni tehnic se numește Controlled Flight Into Terrain”, explică Ionuț Călugăru.

La bord se aflau 96 de pasageri și 5 membri ai echipajului.

Ionuț Călugăru evită să menționeze despre ce companie e vorba, precizând că nu acesta este motivul podcastului, ci prezentarea incidentului. Raportul preliminar AIAS, link pe care l-a pus la dispoziție și Ionuț Călugăru poate fi citit AICI.

În raport se menționează că e vorba de o aeronavă Airbus 319-132 operată de Dan Air.

Ce s-a întâmplat mai exact?

„În data de 01.12.2025, compania aeriană DAN AIR a operat cu aeronava Airbus A319, înmatriculată YR-URS, zborul programat pe ruta Londra – Luton (EGGW) – Bacău (LRBC). Zborul a fost programat pentru decolare la ora la ora 20:50 UTC, iar

aeronava a decolat efectiv la ora 21:11 UTC.

Decolarea și zborul pe rută până la intrarea în țară au decurs normal.

La ora 23:32 UTC, aeronava se afla deasupra localității Reghin la FL 370, iar echipajul a fost notificat de mai multe ori de alerte ECAM (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) cu privire la disfuncționalități ale sistemelor inerțiale de referință (IRS), NAV GPS1 FAULT și NAV GPS2 FAULT”, se arată în raport.

„Cei trei piloți au primit de la sistemele avionului o alarmă legată de defectarea ambelor sisteme de GPS ale acestuia, simultan, dar și a sistemului IRS. Dacă GPS știți cum funcționează, la un avion comercial de linie cum e acest A319, un IRS este un sistem de navigație autonom care nu depinde de semnalele externe, cum sunt sateliții și antenele de la sol, ci folosește giroscoape cu laser pentru a măsura rotația și mișcarea avionului. Practic simte unde e avionul raportat la punctul de plecare”, explică Ionuț Călugăru pe canalul său de YouTube.

„Terrain, terrain, PULL UP, PULL UP!”

„Acest sistem combinat cu GPS-ul oferă o poziție exactă în timpul zborului. Defectarea tuturor acestora, așa cum reiese și din raportul preliminar este o situație destul de gravă pe care au experimentat-o piloții. Însă marea problemă vine abia acum: Deși piloții primiseră alertă privind situația, continuă zborul și încep procedura de apropiere de aeroportul Bacău. Serviciul de monitorizare a traficului aerian îi avertizează că sunt în afara traseului pe care avionul ar fi trebui să îl urmeze conform procedurilor. (...) Piloții ignoră avertismenul controlorilor de trafic și consideră că nu au nicio problemă, cerând aprobare pentru apropiere și aterizare. Echipajul continuă procedura de aterizare, doar că ei deja depășiseră punctul de inițiere a coborârii pe panta de aterizare, denumit SETCU.

Erau undeva lateral dreapta spre est într-o zonă destul de deluroasă cu o rată de coborâre mare, de aproximativ 1.500 de picioare pe minut, aflându-se într-un sector sub MSA (Minimum Sector Altitude) care în zona respectivă era 3.500 de picioare. (...) Erau pe direcția unor vârfuri care pe procedură sunt trecute că au 1.421 de picioare respectiv 1.585 altitudine. Practic erau pe un traseu de coliziune iminentă cu aceste vârfuri. În această situație sistemul de alertare a început să dea un semnal de alarmă pe care probabil l-ați mai auzit în materialele documentarelor „Dezastre în aer” de la National Geographic: Terrain, Pull Up! Ulterior, după această situație piloții își dau seama de gravitate și urcă la la flight level 110, continuă zborul pe direcția 320 și fac o întoarcere către punctul SETCU unde interceptează semnalul ce le oferă date despre panta de coborâre”, explică acesta.

Ionuț Călugăru spune că deși erau și de această dată ușor lateral de punctul SETCU, în baza unei simulări pe care acesta a făcut-o pe datele din raportul preliminar, piloții au reușit aterizarea în siguranță pe aeroportul din Bacău.

Expertul conchide precizând că deșii controlorii de trafic i-au anunțat pe piloți că erau cu mult, cu aproximativ 3,5 mile nautice în afara rutei, ei au decis să continue procedura de aterizare pe baza datelor de poziționare a avionului din cockpit, unde exista o problemă tehnică la bord, fără să se bazeze pe datele controlorilor de trafic.

„Investigația acestui eveniment este în curs de desfășurare. La finalizarea acesteia, concluziile și cauza probabilă a producerii accidentului vor fi publicate în raportului final, care va fi disponibil pe site-ul AIAS”, se mai precizează în raportul preliminar.

Explicațiile integrale ale lui Ionuț Călugăru: