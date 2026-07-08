Meniul complet al cinei de la Ankara. Ce preparate turcești au mâncat Nicușor Dan și liderii NATO/ FOTO

de la stânga la dreapta: Mark Rutte, secretarul general al NATO, președintele României, Nicușor Dan, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan

Liderii NATO prezenți la Ankara au avut parte de o cină cu preparate tradiționale turcești, pregătite din ingrediente și rețete provenite din mai multe regiuni ale Turciei.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și soția sa, Emine Erdogan, au oferit o cină oficială în onoarea liderilor NATO și a partenerilor acestora, în cadrul summitului NATO de la Ankara, eveniment care a avut loc la Complexul Prezidențial din Ankara.

Liderii au fost serviți cu un meniu alcătuit din preparate tradiționale turcești, provenite din mai multe regiuni ale țării. Cina a fost concepută ca o prezentare a gastronomiei locale pentru invitați, potrivit presei turce.

⭕️ NATO Zirvesi kapsamında Külliye'de düzenlenen akşam yemeğinde liderlere verilen menü:



???? Başlangıç

Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı ile birlikte taş fırın pide, yanık Denizli yoğurtlu zeytinyağlı sebze sote



???? Ara sıcak

Yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası… pic.twitter.com/Agim1cpKWf — Haberler.com (@Haberler) July 8, 2026

Meniul servit liderilor NATO

Aperitive

pide (pâine tradițională turcească), coaptă în cuptor de piatră;

unt din Trabzon;

miere Karakovan din Hizan;

legume sotate în ulei de măsline;

iaurt „ars” din Denizli, un preparat tradițional cu aromă afumată;

Fel intermediar

mantı din Kayseri (colțunași tradiționali turcești cu carne), serviți cu iaurt afumat din Denizli și pastă de ardei afumat din Ayaș;

Fel principal (la alegere)

file de biban de mare, servit cu tarama, anghinare cu mastic din Urla și frunze de viță din Tokat;

sau

coaste de vită gătite lent, servite cu unt afumat din Trabzon, vinete coapte și pilaf din grâu firik cu ciuperci kuzugöbeği (zbârciogi);

Desert

Sütlü Nuriye, un desert tradițional turcesc asemănător baclavalei, servit cu spumă de fistic din Antep, înghețată din Maraș și aromă de bergamotă.

La Ankara, în cadrul summitului NATO, liderii statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au reunit pentru discuții privind securitatea colectivă, apărarea flancului estic și provocările din regiunea Mării Negre. Reuniunea a avut loc într-un context marcat de tensiuni geopolitice, războiul din Ucraina și preocupările privind amenințările la adresa securității europene.

Citește și: Donald Trump spune că vorbește mai des cu Putin decât cu Zelenski. Îl va suna din nou astăzi