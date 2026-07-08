Nouă înșelătorie în România. Mare atenție atunci când primești o amendă de circulație! Avertismentul DNSC

Tot mai mulți români primesc mesaje false în care sunt informați că au presupuse amenzi restante. Foto: Facebook DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un avertisment despre o nouă înșelătorie online care face victime în România.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulaţie false. Se pare că tot mai mulți români primesc mesaje false în care sunt informați că au presupuse amenzi restante.

"Atenție la fraudele online cu „amenzi de circulație” false! Cum funcționează această tentativă de fraudă?

Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale.

Odată accesat link-ul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost „identificată” o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 712 lei.

În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare.

Cum îți dai seama că e o înșelătorie și că amenda nu este una reală

Indicii ale tentativei de fraudă:

domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială

formulări alarmante și presiune privind termenul-limită: „Perioadă de grație de 48 de ore pentru achitare”, "Sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 RON în caz de neplată"

solicitarea accesării urgente a unui link

instrucțiuni neobișnuite precum "vă rugăm să răspundeți cu „1” și să redeschideți mesajul pentru a accesa site-ul oficial"



Recomandări:

nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje

verifică informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor

nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte

raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: pnrisc.dnsc.ro



Pentru protecție suplimentară, instalează extensia DNSC Blacklist Protection: un scut invizibil care te avertizează atunci când accesezi domenii periculoase sau frauduloase", a scris DNSC pe pagina de Facebook.

Vezi în video de mai jos cum se instalează și cum funcționează extensia:

