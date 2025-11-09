Donald Trump îi asigură ”scut financiar” lui Viktor Orban în fața sancțiunilor UE

Ungaria a fost frecvent criticată de la Bruxelles pentru că nu s-a aliniat deciziilor luate de membrii UE. Nu o dată, mai ales de la Budapesta, au venit poziții contrare față de politica UE. În fața posibilelor sancțiuni europene, Viktor Orban, premierul Ungariei, a găsit ”scut” în America.

Viktor Orban a declarat că a semnat un acord cu președintele american, Donald Trump, pentru un ”scut financiar” care asigură ”oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea oricăror fonduri reţinute de Uniunea Europeană.

Premierul Ungariei le-a spus jurnaliștilor care l-a însoțit la bordul aeronavei, la întoarcerea de la Washington la Budapesta, că Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a ţării sale de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic.

”Bună dimineaţa, Bruxelles!”

”Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume - să lăsăm deocamdată deoparte Bruxellesul - putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a spus el, adăugând: ”Bună dimineaţa, Bruxelles!”.

Conform televiziunii hirado.hu, preluată MTI, prim-ministrul a afirmat că Ungaria nu mai este nevoită să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanţarea de către UE.

”Putem implementa totul”, a spus el, arătând că înţelegerea cu Trump va întări poziţia Ungariei pe pieţele financiare internaţionale, cu efecte vizibile asupra cursului de schimb al forintului şi asupra condiţiilor de împrumut pe viitor.d

”Acest scut financiar al SUA ne întăreşete şi creează un mediu financiar internaţional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Viktor Orban.