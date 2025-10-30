€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 14:42 30 Oct 2025 | Data publicării: 14:41 30 Oct 2025

Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness
Autor: Ioana Dinu

fostul-sediu-al-imr_24923900
 

În anii ’50, uraniul din România era extras și transportat de sovietici direct cu trenurile, cu tot cu steril.

Zăcământul de la Ștei era atât de bogat încât rușii nici nu mai considerau necesar să treacă minereul printr-un proces tehnologic de prelucrare.

După retragerea acestora, statul român a preluat integral activitatea de la Sovrom Kuartit și a înființat, la București, Trustul Metale Rare, instituție care în 1973 s-a transformat în Întreprinderea de Metale Rare (IMR).

La începutul anilor ’80, Nicolae Ceaușescu a decis ca IMR să treacă în subordinea Ministerului de Interne, din rațiuni politico-economice. Pe de o parte, Ministerul Minelor nu mai dispunea de fonduri suficiente pentru a susține activitatea întreprinderii, iar pe de altă parte, proiectul centralei nucleare de la Cernavodă — viitorul mare consumator de uraniu — era deja în pregătire. Regimul considera că, având o asemenea importanță strategică, activitatea IMR trebuia menținută sub un nivel ridicat de secretizare.

Timp de trei decenii, echipe întregi de geologi, ingineri, chimiști, laboranți și specialiști în foraj au lucrat la explorarea și cartografierea zăcămintelor de uraniu și a mineralelor rare, acele „pământuri rare” care, în ultimele decenii, au devenit resurse strategice globale și instrumente ale influenței geopolitice.

În acest context, DC Business solicitat statului român informații privind soarta fostei Întreprinderi de Metale Rare, care pare să fi dispărut complet din peisaj după 1995.

 
Răspunsul oficial: IMR, între reorganizări și arhive pierdute


Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) a confirmat ceea ce era deja cunoscut: activitatea ce a condus la apariția IMR își are originile în Societatea Româno-Sovietică Sovrom Kuartit, înființată în 1950, urmată de Trustul Metale Rare din 1961.

În 1973, Trustul a fost reorganizat și transformat în Întreprinderea de Metale Rare (IMR) — o instituție strategică menită să sprijine programul nuclear românesc. Obiectivul principal al IMR era identificarea și cartografierea zăcămintelor de uraniu, zirconiu și titan, minerale esențiale pentru producerea combustibilului nuclear și pentru aliajele utilizate în industriile de apărare și tehnologiile avansate.

Continuarea, pe DC BUSINESS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

magurele
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
România, cel mai mare producător și exportator de pui din UE. Ministrul Agriculturii, detalii mai puțin cunoscute / video
Publicat acum 1 minut
Guvernul României, modificări privind A3 și A7. Termenele de finalizare, extinse
Publicat acum 24 minute
Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness
Publicat acum 25 minute
Zece medici din Italia, acuzați că și-au „umflat” listele cu pacienți falși ca să muncească mai puțin
Publicat acum 1 ora si 13 minute
PSD pune presiune pe Bolojan: Premierul, chemat în Parlament pentru a explica retragerea trupelor SUA din România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close