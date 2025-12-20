Ai conversat cu ChatGPT? S-ar putea ca tot ce ai vorbit să fie colectat și vândut pentru anumite scopuri

Mai mult, datele colectate sunt vândute, în scopuri de marketing. Recent, o investigație făcută de firma de securitate cibernetică Koi, cu sediul în Tel Aviv, a arătat o amplă operațiune de colectare de date a unei extensii opționale din browserul Chrome.

Ce face Urban VPN Proxy



Extensia gratuită, numită Urban VPN Proxy, are aproape șase milioane de utilizatori. Dar extensia merge dincolo de acțiunile unui VPN obișnuit și are în spate scripturi ”executor” făcute cu scopul de a intercepta și capta conversații de pe principalele platforme de inteligență artificială. Aici ne referim inclusiv la ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic, Gemini de la Google, DeepSeek și Grok de la xAI, susține cercetătorul de la Koi, Idan Dardikman.

Ce conțin datele colectate

Datele colectate conțin orice ar putea întreba un utilizator chatbot-ul, de la ”întrebări medicale, detalii financiare, până la dileme personale, toate fiind vândute în scopuri de «analiză de marketing»”, spune Dardikman.



Indiferent dacă VPN-ul este activ ori nu, Urban VPN Proxy extrage des datele conversațiilor. Scriptul este activat implicit. Asta înseamnă că, din momentul instalării extensiei, tot ce vorbești cu AI poate fi colectat.

Și mai grav, nu există nicio opțiune vizibilă pentru utilizator pentru a dezactiva această funcție. Singurul mod de a opri colectarea datelor este dezinstalarea completă a extensiei, notează Forbes.

Recunoaște că folosește datele

Compania din spatele Urban VPN Proxy, Urban Cyber Security Inc, nu ascunde că folosește datele colectate. Politica de confidențialitate a companiei arată clar că ”partajăm datele de navigare web cu firma afiliată”, un broker de date numit BiScience, ”care folosește aceste date brute pentru a face analize comerciale pe care le partajează cu partenerii de afaceri”, a remarcat Dardikman.

Cu toate acestea, pe pagina extensiei Urban VPN Proxy din Chrome Web Store scrie că „datele tale nu sunt vândute către terți cu excepția cazurilor de utilizare aprobate” și că ”nu sunt folosite sau transferate în scopuri care nu țin de funcționalitatea de bază a extensiei”.

Alte 7 aplicații ale aceluiași dezvoltator colectează date

Chiar dacă dezvăluirea este neplăcută, pentru cei peste 6 milioane de utilizatori ai Urban VPN, nu este singura aplicație care colectează datele. Mai există alte 7 aplicații ale aceluiași dezvoltator, cu peste 2 milioane de utilizatori, care au ceeași metodă de colectare a datelor AI. Toate, cu excepția uneia, sunt marcate ”featured” din Chrome Web Store.

”Dacă aveți oricare dintre aceste extensii instalate, dezinstalați-le imediat. Presupuneți că orice conversație AI purtată de voi din iulie 2025 până acum a fost colectată și partajată cu terți”, a avertizat cercetătorul Dardikman, scrie Futurism, care citează Forbes.

