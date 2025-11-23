Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț

"În concluzie, cred că aceasta este o întâlnire foarte, foarte semnificativă, aş spune, probabil cea mai bună întâlnire şi cea mai bună zi pe care le-am avut până acum în întregul proces, de când am preluat funcţia în ianuarie", a declarat Rubio presei.

Delegaţia americană şi cea ucraineană "au avansat destul de mult" în "revizuirea punct cu punct" a planului lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina, a afirmat Rubio, citat de EFE.

"Pe baza contribuţiilor tuturor părţilor implicate aici, am reuşit să trecem în revistă unele dintre aceste puncte, unul câte unul. Şi cred că am făcut progrese semnificative", a declarat succint şeful diplomaţiei americane. după prima rundă de întâlniri.

Alături de el se afla şeful delegaţiei ucrainene, Andrii Iermak, care a asigurat că prima întâlnire, care a durat aproximativ o oră şi jumătate, a fost "foarte productivă".

Apoi, el a mulţumit "Statelor Unite, preşedintelui Trump şi echipei sale" pentru eforturile depuse "în vederea restabilirii păcii în Ucraina" şi a subliniat importanţa implicării ţărilor europene, aliaţi majori ai Ucrainei în efortul de război, dar a căror participare la aceste reuniuni a fost exclusă de SUA.

Iermak a susţinut chiar că s-au înregistrat "progrese semnificative în direcţia unei păci durabile şi juste"

Rubio a declarat că echipele de negociere respective se vor reuni din nou pentru a lucra pe baza unor sugestii formulate de partea ucraineană.

"Aşadar, facem câteva schimbări şi ajustări în speranţa că vom avansa şi vom reduce diferenţele pentru a ajunge la un punct comun cu care atât Ucraina, cât şi, evident, Statele Unite să se simtă foarte confortabile", a adăugat el, conform Agerpres.

Astfel, discuţiile continuă la Geneva

Întâlnirea "cu distinsa delegaţie americană a fost o primă sesiune foarte productivă", a afirmat Andrii Iermak, şeful cancelariei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj în limba engleză pe X, Iermak a declarat că o a doua întâlnire va avea loc "foarte curând astăzi" (duminică) pentru a continua "lucrul la propuneri comune cu partenerii noştri europeni".

La Geneva, consilierii pe probleme de securitate naţională din ţările E3 (Marea Britanie, Franţa, Germania) urmau să se întâlnească în cursul zilei cu delegaţia ucraineană. Apoi aceasta urma să se întâlnească cu delegaţia SUA. Americanii nu au dorit ca diplomaţii europeni să fie prezenţi în timpul negocierilor cu ucrainenii, transmisese anterior postul de televiziune ucrainean Kanal 24.

Zelenski îi mulţumise anterior lui Trump pentru eforturile SUA de a ajuta Kievul, după ce preşedintele american declarase pe reţelele de socializare că liderii Ucrainei au dat dovadă de "zero recunoştinţă" pentru ajutorul acordat de SUA.

