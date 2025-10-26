Sfințirea Catedralei Naţionale - LIVE TEXT + VIDEO / Ceremonie grandioasă şi moment istoric pentru România

Update 10.50:

Catedrala Mântuirii Neamului se remarcă prin înălțimea sa impresionantă de 120 de metri până la baza crucii de pe turla principală Pantocrator, fiind astfel cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume. Construcția a început în 2010 și a fost realizată din fonduri mixte, provenind atât din donații private, cât și din bugetul de stat. Interiorul este decorat cu aproximativ 350 de milioane de pietre de mozaic, șlefuite manual și aranjate cu mare precizie pentru a forma pictura sacrală a catedralei.

Slujba de sfințire va include rugăciuni pentru unitatea națională și binecuvântarea poporului român. După încheierea ceremoniei, credincioșii vor putea închina în Sfântul Altar, iar între 27 și 31 octombrie, lăcașul va fi deschis „zi și noapte”, pentru ca vizitatorii să poată participa la momentele de pioșenie.

Update 10.30:

A început slujba de Sfinţire a Catedralei Naţionale.

Update 10:25:

Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului se pregătesc pentru începerea slujbei.

Update 10:17:

Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului au pășit în Catedrala Mântuirii Neamului, fiind întâmpinați de o atmosferă profund solemnă. Cei doi înalți ierarhi au dat mâna cu președintele Nicușor Dan și au salutat credincioșii aflați la intrare, într-un gest de binecuvântare și apropiere. Sunetul clopotelor, lumânările aprinse și cântările corului au completat momentul, pregătind începutul slujbei de sfințire, așteptată cu emoție de mii de pelerini.

Update 10:10:

Gigi Becali a sosit și el la Catedrala Mântuirii Neamului pentru slujba de sfințire.



Update 10:00:

Președintele Nicușor Dan a sosit împreună cu familia la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, participând alături de oficiali și credincioși.



Update 9:50:

Foști premieri ai României precum Viorica Dăncilă și Victor Ponta au ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului.

Update 9:42:

Familia Regală a României a fost primită cu aplauze.

Update 9:34:

Preşedintele Nicuşor Dan va participa duminică la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, luni, 27 octombrie, şeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă și ea la slujbă.

"Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Şefa statului va participa la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române", se arată pe site-ul Preşedinţiei Republicii Moldova. Potrivit aceleiaşi surse, în cadrul vizitei la Bucureşti, preşedinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu preşedintele României, Nicuşor Dan.

Update 9:24:

Update, 9.25: Printre cei care au sosit până la această oră la Catedrala Naţională se numără: Ionuţ Moşteanu – ministrul Apărării, Traian Băsescu, Emil Constantinescu, Olguţa Vasilescu, Alexandru Rogobete – ministrul Sănătăţii, premierul Ilie Bolojan, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Update 8:45: Platoul din faţa Catedralei Naţionale a început să se umple de pelerini. Au început să sosească şi oficialii invitaţi la eveniment.

Știre inițială:

Pe 26 octombrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului din București va fi inaugurată printr-o slujbă religioasă de mare amploare, marcând un reper istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia se va desfășura între orele 10:30 și 12:30 și va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor impresionant format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro.

Reporterii DC News vă vor aduce informații în exclusivitate, momente cheie ale slujbei, precum și fotografii și materiale video de la fața locului, urmărind fiecare detaliu al evenimentului în timp real.

Un simbol puternic al unității spirituale și naționale a românilor

„Suntem datori să ridicăm Biserica Mântuirii Neamului în Capitala tuturor românilor, ca semn de mulţumire pentru ajutorul Celui Preaînalt, ca simbol al unităţii sufletești a întregului neam și spre veşnică pomenire a celor răposaţi pentru înfăptuirea Româ­niei întregite”. La 105 ani de la mesajul Regelui Ferdinand adresat Sfântului Sinod, Catedrala Mântuirii Neamului se înalță astăzi pe Dealul Arsenalului, devenind un simbol puternic al unității spirituale și naționale a românilor, visul concretizat al patriarhilor, regilor, poeților și oamenilor de cultură.

LIVE VIDEO: