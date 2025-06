Mbappé, neafectat de faptul că PSG a câștigat Liga Campionilor fără el

Kylian Mbappé a declarat că s-a bucurat să vadă fosta sa echipă, Paris Saint-Germain, câștigând Liga Campionilor pentru prima dată în acest sezon, în ciuda faptului că a părăsit clubul în urmă cu un an, în condiții tensionate, pentru a se alătura echipei Real Madrid, potrivit Reuters.

PSG a zdrobit-o pe Inter Milano cu 5-0 săptămâna trecută, câștigând pentru prima dată cea mai importantă competiție europeană intercluburi, după ce pierduse finala din 2020 împotriva lui Bayern Munchen.

„M-am bucurat, au meritat-o. Au trecut prin atât de multe probleme – și eu am trecut prin asta. Am trecut prin toate etapele Ligii Campionilor, mai puțin câștigarea ei”, a spus Mbappé jurnaliștilor sâmbătă.

„Au fost cea mai bună echipă din Europa. Nu-mi amintesc să-i fi văzut vreodată conducând cu 5-0. Este o victorie 100% meritată, devin echipa pe care toți vor să o învingă.”

Mbappé a plecat de la PSG gratis anul trecut, fiind golgheterul all-time al clubului, însă atacantul de 26 de ani a dat clubul în judecată pentru 55 de milioane de euro, reprezentând salarii neplătite.

El a marcat 43 de goluri în toate competițiile pentru Real Madrid, însă echipa nu a câștigat niciun trofeu major, terminând pe locul al doilea în LaLiga și Copa del Rey, în urma Barcelonei, și fiind eliminată în sferturile Ligii Campionilor de Arsenal.

Totuși, atacantul Franței a spus că nu are resentimente, văzându-și foștii colegi ridicând trofeul pe care și l-au dorit ani la rând.

„PSG a câștigat Liga Campionilor fără mine, nu mă afectează asta. E un lucru bun. Cred că fiecare dintre noi are provocări în carieră”, a spus Mbappé.

„Sunt un pic mai expus în mijlocul furtunii, ceea ce e bine. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu în astfel de poziții, ține de mine să muncesc. Am întors multe situații de-a lungul carierei mele, am avut multe lucruri puse în cârcă și am reușit să scap de ele.”

„Am plecat prea devreme? Nu. Povestea mea se terminase, trebuia să se încheie. Nu a fost nicio amărăciune, ajunsesem la capătul drumului”, a mai spus acesta.

Mbappé a mai spus că l-ar vota pe atacantul lui PSG, Ousmane Dembélé, în locul extremei de la Barcelona, Lamine Yamal, pentru a câștiga Balonul de Aur, acordat celui mai bun jucător al anului.

Dembélé a marcat 33 de goluri și a oferit 15 pase decisive în toate competițiile, PSG câștigând și titlul în Ligue 1, dar și Cupa Franței, reușind astfel o rară triplă.

„L-aș vota pe Dembélé? Da. E nevoie să mai explic?... Merg pe mâna lui Dembélé. E foarte clar”, a spus el.

