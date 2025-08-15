Adormirea Maicii Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce să nu faci în această zi dacă nu vrei să atragi ghinion, boli sau nenorociri

Pe 15 august, creștinii ortodocși din România sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase dedicate Fecioarei Maria. Această zi, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, este marcată de tradiții străvechi, obiceiuri locale și numeroase superstiții, transmise din generație în generație.

Adormirea Maicii Domnului simbolizează trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea veșnică, fiind un moment de reculegere și rugăciune pentru credincioși. Este, totodată, și ziua în care sunt cinstite toate femeile care poartă numele Maria, Mariana, Marinela sau derivatele acestora.



Tradiții și obiceiuri





- Participarea la slujbă și rugăciune – Credincioșii merg dimineața la biserică, aduc flori, lumânări și prinoase (colivă, colaci, fructe), care sunt sfințite și împărțite în memoria celor plecați.

- Mănăstiri și biserici cu hramul Adormirii Maicii Domnului devin loc de pelerinaj, precum Mănăstirea Nicula (Cluj), Rohia (Maramureș) sau Putna (Suceava).

- Împărțirea de struguri și prune – În unele zone, gospodinele dau de pomană fructele toamnei, marcând începutul culesului.

- Începerea pregătirilor de toamnă – În satele tradiționale, Sfânta Maria marchează sfârșitul verii pastorale, când ciobanii coboară turmele mai aproape de sate.



Superstiții populare







1. Nu se lucrează – Ziua este una de odihnă, iar munca grea în gospodărie sau pe câmp este considerată aducătoare de ghinion.

2. Nu se aprinde focul – Se spune că focul aprins în această zi poate aduce boli sau nenorociri.

3. Schimbarea garderobei – În trecut, femeile își schimbau hainele subțiri cu cele de toamnă, semn că vremea se va răci.

4. Se evită scăldatul în ape curgătoare – În credința populară, începând cu această zi, apele devin „periculoase” și pot aduce nenorociri.

5. Se spune că vremea din această zi prevestește toamna – Dacă plouă, toamna va fi lungă și blândă; dacă e soare, urmează o toamnă scurtă și rece.

Zi de sărbătoare și bucurie

În ciuda caracterului solemn al praznicului, în multe zone Sfânta Maria este prilej de petreceri câmpenești și târguri tradiționale. Muzica, dansurile și mesele îmbelșugate adună comunitatea laolaltă, într-un amestec de credință și voie bună.

Astfel, Sfânta Maria rămâne o sărbătoare cu dublă valoare – spirituală și socială – ce reunește tradițiile religioase cu obiceiurile populare, păstrând vie legătura dintre oameni, credință și natură.







