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Ședință CSAT, astăzi, 29 iunie. Subiectele de pe ordinea de zi

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
Data publicării: 29 Iun 2026
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Concluziile ședinței CSAT.
Ședință CSAT, foto ilustrativ| Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru astăzi ședință CSAT.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte în şedinţă luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a acestei şedinţe, convocată vineri de preşedintele Nicuşor Dan, sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara şi la forţele şi mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027. 

De asemenea, vor fi analizate implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană. 

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale. 

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