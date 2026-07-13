Condiția anunțată de Florin Manole (PSD) pentru votarea Legii salarizării

Florin Manole, ministrul Muncii. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii Florin Manole a transmis, luni, condiția impusă de PSD pentru a vota Legea salarizării.

Social-democraţii vor vota legea salarizării doar dacă va aduce echitate în sistem, a anunţat luni fostul ministru al Muncii Florin Manole la finalul unei întrevederi cu mai multe confederaţii sindicale.

Manole: Nu putem avea o poziție asupra legii salarizării până nu vedem forma finală a proiectului

Florin Manole a spus că este nevoie ca toţi factorii implicaţi să vadă ultima formă a legii.

"Astăzi, niciunii dintre noi nu au văzut forma îmbunătăţită a acestei legi, forma care să fi ieşit din urma consultărilor cu sindicatele şi ministerele, consultări pe care le-a organizat Ministerul Muncii.

Aşadar, prima concluzie a discuţiilor de astăzi este că avem nevoie cu toţii - şi partidele politice, deci şi Partidul Social Democrat, şi sindicatele, şi tot spaţiul public - avem nevoie să vedem ultima formă a legii pentru a şti despre ce discutăm şi pentru a ne exprima poziţia în mod informat.

A doua concluzie este că vom colabora cu confederaţiile sindicale, pentru ca, în cazul în care se va ajunge la votul final cu o formă a acestei reforme, să votăm doar dacă această lege va fi o lege care să aducă echitate în sistem, care să îmbunătăţească sistemul de salarizare, să rezolve problemele din sistem, nu o lege care să aducă tăieri.

Pentru că aţi văzut multe sindicate din multe domenii, sănătate, educaţie, ordine publică, şi mulţi oameni vorbind despre reduceri de venituri care ar fi contrare acordului pe care l-am semnat la Cotroceni toate partidele din fosta coaliţie", a declarat Floin Manole la Parlament.

Manole: Orice negocieri pe legea salarizării vor avea loc în prezența sindicatelor și a presei

Florin Manole a adăugat că un alt punct important despre care s-a convenit luni şi care trebuie transmis public este că orice posibile consultări şi negocieri necesare între partidele politice după ce vor avea ultima formă a acestei legi se vor desfășura doar cu prezenţa sindicatelor la masă şi cu accesul neîngrădit pe tot parcursul discuţiilor pentru presă.

"Ne dorim să avem o dezbatere publică onestă, deschisă, în care să nu mai existe situaţii în care un partid sau altul să acuze partenerii de populism, de amendamente injuste, de a fi venit cu o variantă populistă care să treacă dincolo de limitele pe care bugetul şi le permite. Nu, nu. Avem nevoie de o dezbatere publică între partidele politice cu uşile deschise, în primul rând pentru sindicate şi ministere, dar nu în ultimul rând şi pentru presă, astfel încât toată lumea să fie informată despre toate opiniile oricărui actor politic pe acest subiect.

Pentru că, rezum, PSD are toată disponibilitatea să voteze o lege care aduce echitate, o lege bună, o lege cu acceptare socială, adică o lege care să mulţumească cât mai mulţi dintre oamenii din sistemele de educaţie, sănătate, ordine publică, administraţie şi aşa mai departe. Dar nu, PSD nu va vota o lege care îi va fi pusă pe masă cu câteva ore înainte, o lege care să nu fi trecut prin acest filtru al negocierii cu sindicatele. (...) Am văzut membri ai Partidului Naţional Liberal care au fost la masă în timpul consultărilor interne din Ministerul Muncii şi care au semnat liste de prezenţă spunând că n-au văzut legea şi că n-au o părere bună. Haideţi să depăşim aceste lozinci neconstructive tocmai prin a deschide aceste dezbateri pentru toată societatea. Să vadă toată lumea cine ce poziţie are", a transmis Florin Manole.

Liderii şi parlamentarii PSD s-au întâlnit, luni, la Parlament, cu liderii confederaţiilor sindicale Blocul Naţional Sindical, CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăţia, CSDR şi CSN Meridian, tema centrală a discuţiilor fiind legată de viitoarea lege a salarizării.

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