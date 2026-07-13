Ce ascundea Ilie Bolojan în buzunar în timpul interviului cu Laura Chiriac / foto

Premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Un moment neașteptat a atras atenția în timpul interviului acordat de premierul demis Ilie Bolojan la B1 TV, în emisiunea moderată de Laura Chiriac. În timp ce jurnalista îi adresa o întrebare, Ilie Bolojan a făcut un gest care a stârnit curiozitatea telespectatorilor.

Ilie Bolojan a băgat mâna în buzunarul sacoului și a scos o foaie pe care o avea pregătită. Pe hârtie se aflau declarații făcute anterior de liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe tema PNRR și a responsabilității politice în adoptarea reformelor asumate de România.

Momentul a fost unul spontan, dar a arătat că premierul demis a venit la interviu pregătit cu „documente” și argumente legate de disputa politică din jurul Planului Național de Redresare și Reziliență.

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Foaia din buzunar, folosită în discuția despre PNRR

În timpul dialogului cu Laura Chiriac, Ilie Bolojan a făcut referire la declarațiile lui Sorin Grindeanu, pe care le avea tipărite pe foaie.

Premierul demis a explicat că, dincolo de diferențele politice și de funcțiile ocupate, principala preocupare ar trebui să fie legată de responsabilitatea față de România și de respectarea angajamentelor asumate prin PNRR.

„Cel mai important lucru este legat de responsabilitatea pe care o avem fiecare pentru România, în afară de pozițiile pe care le deținem, în afară de abordările politice”, a declarat Ilie Bolojan.

În cadrul interviului, premierul demis a subliniat că România trebuie să se concentreze pe menținerea investițiilor și pe îmbunătățirea serviciilor publice.

„Ori, astăzi pentru România cel mai important lucru este ca economia noastră să funcționeze, ca investițiile să se deruleze în continuare și serviciile publice să fie cât mai bune posibil. (...) Asta înseamnă că ne place, că nu ne place, că toate aceste lucruri depind de absorția de fonduri din PNRR, din bani europeni și e vorba de aproximativ 3 miliarde de euro pe care România îi are de încasat până la finalul lunii august, cu condiția să trecem prin Parlament un pachet de legi care reglementează câteva domenii în care România s-a angajat în 2021, când s-a aprobat PNRR-ul, că va veni cu legi care vor reforma, vor moderniza și vor clarifica lucrurile. Acesta este un angajament general pe care toată lumea politică, tot cei care au fost la guvernare până acum și l-au luat”, a spus Ilie Bolojan.

Foaia scoasă din buzunar conținea două declarații ale lui Sorin Grindeanu

După această introducere, Ilie Bolojan a ridicat foaia pe care o avea și a explicat că a adus la interviu două declarații publice făcute de Sorin Grindeanu: „Și dacă ar fi să mă uit în spate în această perioadă, apropo de ce a declarat domnul Grindeanu, v-aș cita două declarații ale dânsului”.

Prima declarație invocată de fostul premier era din 22 aprilie, înainte de moțiunea de cenzură.

„Una din 22 aprilie, înainte de moțiunea de cenzură, în care spune că poziția PSD-ului la putere sau în opoziție, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamentele financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale”.

A doua declarație prezentată de Ilie Bolojan era din 11 mai, după o întâlnire organizată de Sorin Grindeanu cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene.

„De asemenea, pe data de 11 mai, domnul Grindeanu a organizat o întâlnire cu ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană, în care declară din nou că tot ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni la Cotroceni, și anume lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și de măsurile fiscale, să spunem, agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări, indiferent de poziția PSD, că se află la guvernare sau că este în opoziție”.