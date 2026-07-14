De ce n-ar putea reveni turul doi? Răspunsul Georgianei Teodorescu (AUR)

Foto Agerpres

Dacă anularea alegerilor prezidențiale nu a fost legală și dacă o astfel de decizie a fost posibilă, atunci, în aceeași logică, ar putea fi luată în discuție și reluarea turului al doilea?

Anca Murgoci a citit întrebarea unui urmăritor de pe TikTok:

„Aveți o întrebare de la un cititor care spune așa: „Unii ne spun că anularea alegerilor a fost legală. De ce n-ar fi legal și turul doi înapoi?””

În răspunsul său, Georgiana Teodorescu a contestat legalitatea deciziei de anulare a alegerilor și a invocat principiile democratice.

Iată dialogul:

„Aveți o întrebare de la un cititor care spune așa: „Unii ne spun că anularea alegerilor a fost legală. De ce n-ar fi legal și turul doi înapoi?””, a zis Anca Murgoci.

„Nu a fost legală anularea alegerilor, din punctul nostru de vedere. Suntem o țară democratică, nu? O țară membră a Uniunii Europene, în care totul are la bază valori democratice. Să anulezi votul cetățenilor fără dovezi clare... Și, apropo, nu se mai aude nimic de raportul domnului președinte Nicușor Dan. Nu este democratic. Deci nu a fost legală anularea alegerilor. Și, dacă s-a putut întâmpla o astfel de enormitate și de ilegalitate, păi se poate întâmpla orice. În țara în care anulezi alegeri, deși e democrație, poți face absolut orice. Deci da, ar trebui să se poată și turul doi înapoi”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentară AUR, pe TikTok.