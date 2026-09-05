Emisarii lui Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru a oferi o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina. Reacția Rusiei

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că trimișii săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, se îndreaptă spre Moscova și Kiev pentru a încerca să pună capăt conflictului din Ucraina. Rusia reiterează că SUA trebuie să ţină cont de realităţile de pe câmpul de luptă în eforturile de pace din Ucraina.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că trimișii săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, intenționează să viziteze Moscova și Kievul în următoarele zile cu o propunere de a pune capăt războiului.

"I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori excelenți. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis aici pentru a vedea dacă putem sau nu realiza ceva. Și există șanse mari să o facem", a declarat Trump într-un discurs la Casa Albă, scrie CNN.

Witkoff şi Kushner au călătorit anterior la Moscova, dar până acum nu vizitaseră Kievul, în ciuda faptului că fuseseră invitaţi oficial de autorităţile ucrainene.

"Ei aduc cu ei o propunere de a pune capăt războiului", a spus liderul american, atunci când a fost întrebat dacă Witkoff și Kushner călătoresc în Rusia și Ucraina cu o "nouă propunere de pace".

Trump a adăugat că SUA "au o idee pentru o soluție pașnică".

Agenția de știri de stat rusă TASS, dar și Axios, au relatat vineri că vizitele vor avea loc în acest weekend. Ulterior, unele surse raportaseră că vizita lui Steve Witkoff și Jarde Kushner, programată pentru 5-6 septembrie, a fost amânată, deoarece Witkoff "s-ar fi panicat". Totuși, se pare că asta nu s-a întâmplat. Potrivit ultimelor date, Witkoff, trimisul special al Casei Albe, şi Kushner, ginerele lui Trump, urmează să se întâlnească sâmbătă la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin şi ulterior vor călători la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ce spune Volodimir Zelenski despre noile negocieri de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat, de asemenea, că Witkoff și Kushner intenționează să viziteze Kievul duminică, după ce vor merge la Moscova.

"Scopul nostru este să avem o vizită și negocieri cu partea americană cât mai constructive și substanțiale posibil. Trebuie să căutăm opțiuni realiste cu privire la modul de a pune capăt acestui război", a declarat Volodimir Zelenski.

De asemenea, el a încurajat Rusia să mențină un armistițiu în timpul vizitei.

"Nu vor exista atacuri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să asigure reciproc un armistițiu - fără atacuri aeriene proprii - pe durata necesară pentru desfășurarea acestor discuții", a mai declarat Zelenski.

Apelul lui Zelenski vine după ce vineri Rusia a bombardat sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Rusia reiterează că SUA trebuie să ţină cont de realităţile de pe câmpul de luptă în eforturile de pace din Ucraina

Și Rusia a reacționat. Viceministrul de externe rus, Serghei Riabkov, a transmis că Administraţia Trump ar trebui să ia în considerare realităţile de pe teren în orice soluţionare a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, unde situaţia s-ar schimba în detrimentul Kievului.

"Întrebarea-cheie este măsura în care administraţia americană este pregătită să investească în găsirea unei soluţii reale la criza actuală, având în vedere realităţile de pe teren", a declarat Riabkov pentru TASS, rugat să comenteze o posibilă vizită la Moscova a trimişilor speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite Agerpres.

Vizita celor doi este negociată de săptămâni bune, potrivit unor surse americane citate de The New York Times, care au detaliat că și Washingtonul doreşte ca Ucraina şi Rusia să îşi oprească temporar atacurile cât timp emisarii americani se află în regiune.

Donald Trump este convins că Vladimir Putin nu va ataca teritoriul NATO

Totodată, Donald Trump a reiterat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin "nu are nicio intenţie de a ataca" NATO, după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii august.

"Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are nicio intenţie de a ataca teritoriul NATO", a declarat preşedintele SUA în Biroul Oval, potrivit AFP.

Președintele american a transmis un mesaj similar și la sfârșitul lunii august.

Deocamdată nu este clar dacă Witkoff şi Kushner vor prezenta o nouă propunere de pace sau vor face presiuni pentru rezolvarea problemelor restante din negocierile anterioare, inclusiv cine va controla Donbasul, teritoriul ucrainean ocupat parţial de forţele ruseşti. Reamintim că președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 3 septembrie, că „există șanse” pentru soluționarea războiului din Ucraina, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic de Est.